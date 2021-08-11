غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بأبو المطامير في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفض التجمعات والمرور على مراكز الدروس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، بالتنسيق مع إدارة أبو المطامير التعليمية، ومركز الشرطة وإدارة الرقابة والمتابعة الإشغالات بالوحدة المحلية بشن حملة مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية.

أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ مركز بنطاق المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن قامت إدارة الرقابة و المتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والشرطة بحملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع 11 مركز منهم 3 مراكز بأبو حمص، ومركز برشيد و7 مراكز بأبو المطامير.

غلق وتشميع 14 مركز دروس خصوصية

ويذكر أن قامت إدارة الرقابة و المتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والشرطة بشن حملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق وتشميع 14 مركز عبارة عن الآتي :-

- غلق وتشميع ٦ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مشتل كرم والمدرسة الفكرية وخلف النادى الاجتماعى

- تشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية بمركز إيتاي البارود.

- غلق ٤ مراكز الدروس الخصوصية بمركز شبراخيت.

ويذكر أن قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور و إدارة بندر دمنهور التعليمية والشرطة بحملة مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمنهور، أسفرت عن غلق وتشميع 11 مركز بالمنطقة الواقعة خلف المحافظة والشوارع المتفرعة.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وأبو حمص، حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن إزالة الآتي :-

- رفع ١٧٢ حالة إشغال مخالفة مابين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور.

- رفع ٧٨ حالة إشغال طريق بنطاق الطرق والشوارع بمركز ومدينة ابوحمص.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٤ محضر عدم ارتداء كمامة، ٥ بيئة و ٨ انذارات غلق بدمنهور .

وتم تحرير ٥ مخالفات لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة ٢ شيشة بمركز كوم حمادة.