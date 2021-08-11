عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بأبو المطامير في البحيرة

حملات غلق الدروس
حملات غلق الدروس الخصوصية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفض التجمعات والمرور على مراكز الدروس  الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

تدشين مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في البحيرة

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، بالتنسيق مع إدارة أبو المطامير التعليمية، ومركز الشرطة وإدارة الرقابة والمتابعة الإشغالات بالوحدة المحلية بشن حملة مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية.

 

أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ مركز بنطاق المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

يذكر أن قامت إدارة الرقابة و المتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والشرطة بحملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع 11 مركز منهم  3 مراكز بأبو حمص، ومركز برشيد و7 مراكز بأبو المطامير.

 

غلق وتشميع 14 مركز دروس خصوصية 

ويذكر أن قامت إدارة الرقابة و المتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والشرطة بشن حملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق وتشميع 14 مركز عبارة عن الآتي :-

 

-  غلق وتشميع ٦ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مشتل كرم والمدرسة الفكرية وخلف النادى الاجتماعى

-  تشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية بمركز إيتاي البارود.

- غلق  ٤  مراكز الدروس الخصوصية بمركز شبراخيت.

ويذكر أن قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور  و إدارة بندر دمنهور التعليمية والشرطة بحملة مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمنهور، أسفرت عن غلق وتشميع 11 مركز بالمنطقة الواقعة خلف المحافظة والشوارع المتفرعة.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وأبو حمص، حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن إزالة الآتي :-

- رفع ١٧٢ حالة إشغال مخالفة مابين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور.

- رفع ٧٨ حالة إشغال طريق بنطاق الطرق والشوارع بمركز ومدينة ابوحمص.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٤ محضر عدم ارتداء كمامة، ٥ بيئة و ٨ انذارات غلق  بدمنهور .

وتم تحرير ٥ مخالفات  لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة ٢ شيشة بمركز كوم حمادة.

غلق مراكز الدورس الخصوصية تشميع مراكز الدورس الخصوصية مراكز الدورس الخصوصية الدروس الخصوصية الرقابة والمتابعة الوحده المحلية محافظة البحيرة محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه اخبار البحيرة اخبار المحافظات اخبار محافظة البحيرة مراكز الدروس الخصوصية

موضوعات متعلقة

تدشين مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في البحيرة

ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور في البحيرة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2021: انخفاض مؤشرات الحدود الدنيا يشمل كليات القمة

سعر الذهب اليوم الاربعاء 11-8 2021

رسميا.. سامسونج تعلن عن سلسلة ساعات Galaxy Watch4 الذكية.. سعر ومواصفات

الداخلية تضبط شبكة لترويج عملة البيتكوين في الدقهلية

أخبار الحوادث.. كشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة.. تجديد حبس حسن راتب

بعد إحالة أحد المتهمين للمحاكمة.. عقوبة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في التسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

فرّغ فيهم البندقية|ضبط عاطل أطلق الخرطوش على معازيم حناء عرس بالقليوبية

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

تحريات الأمن تكشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة حتى الموت بالجيزة

قطعوا جثته ورموها في الزراعة.. أسرة طفل الدقهلية تروي تفاصيل اختطافه وقتله على يد بلطجية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ