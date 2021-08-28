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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وزنها ٢٠٠ جرام .. معجزة الرضيعة يو شوان

معجزة الطفلة يو شوان
معجزة الطفلة يو شوان

خرجت الطفلة  "يو شوان" و التي كانت بوزن 200 جرام فقط من المستشفى، ويعتقد أنها أصغر رضيعة في العالم تبقى على قيد الحياة رغم حجمها الضئيل.

و قالت الطبيبة المسئولة عن الرعاية لوالدي الطفلة، إن ما حدث لطفلتهم يعتبر معجزة، فإن الحفاضة التي كانت ترتديها الطفلة في البداية كانت تغطي جسدها بالكامل بسبب صغر حجم الطفلة. 

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تكاليف باهظة

جدير بالذكر أن تكاليف رعاية أصغر طفلة في العالم لمدة عام في المستشفى بلغ 200 ألف دولار، و لكن تمكن الأطباء من دفع التكاليف من صندوق التبرعات التي جمعوها للطفلة. 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي.

أصغر رضيعة أصغر طفلة في العالم حجم الطفلة

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