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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن و250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بـ العمرانية ..شاهد

ضبط طن و 250 كجم
ضبط طن و 250 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية، برقابة الأسواق وضبط عمليات التلاعب بالأسعار ومنع تداول سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للإستهلاك الآدمى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


نفذت أجهزة المحافظة، ممثلة فى حي العمرانية وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وشرطة المرافق حملة مكبرة بنطاق حى العمرانية.

 

وتمكنت الحملة من ضبط طن من مجزآت الدواجن بالإضافة إلى 250 كجم مصنعات مفروم لحوم وكبده لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.


وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات لمنع تداولها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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