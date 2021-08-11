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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي يتابع الاستعدادات للمشاركة في مسابقة جامعة خضراء

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر خلال الاجتماع

عقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اجتماعا لمتابعة جهود الجامعة للمشاركة في مسابقة جامعة خضراء الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 


وأعلن رئيس الجامعة استعداد كافة قطاعات الجامعة للمشاركة في المسابقة، مؤكدا أن جامعة الأزهر تمتلك من المقومات ما يجعلها قادرة على المنافسة، خاصة وأن  هناك العديد من كليات الجامعة تسهم بشكل كبير ومباشر في هذه المسابقة، ومنها كليات الزراعة، والهندسة الزراعية، والعلوم، والهندسة، والتجارة. 

 

وأشار إلى أن  محاور المسابقة  تدور  حول خلق نوع من التنافس بين الجامعات بعضها البعض؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتجسيدًا لرؤية مصر 2030م بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


وأكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تسابق الزمن من أجل المشاركة في هذه المسابقة التي تهدف في المقام الأول إلى خلق نوع من المنافسة بين مختلف الجامعات المصرية. 

 

وأضاف أن جامعة الأزهر تمتلك إرثًا علميًّا وحضاريًّا كبيرًا كان له أكبر الأثر في فوز قطاع الطب بجامعة الأزهر بالمركز الأول على مستوى القارة الإفريقية، وحصوله على تقدير (ممتاز) مما نتج عنه بعد ذلك أن يكون بجامعة الأزهر مقرٌّ لاتحاد الجامعات الأفريقية، إضافة إلى تحقيق جامعة الأزهر تقدما كبيرا في تصنيفات شنغهاي وQs واخيرا تصنيف التايمز، بجانب ذلك تحقيق فريق ايناكتس جامعة الأزهر فوزا كبيرا بعد حصوله على المركز الأول على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال، لافتا إلى أن كل هذه الإنجازات الدولية تعكس مدى قدرة جامعة الأزهر على المنافسة في كافة المجالات.


جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية، والدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد مهنى عميد كلية الهندسة، والدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة، والدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء ومقرر  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وممثلين عن فريق ايناكتس جامعة الأزهر.

الأزهر وزارة التعليم وزارة التعليم العالى الجامعات المصرية رؤية مصر 2030 فريق ايناكتس استعدادات

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