خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 2591 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ‏وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بجانب 6 حالات وفاة خلال ذات الفترة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، في وقت سابق أعلنت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة الحكومة في تغريدة عبر "تويتر": "ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر، بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا".

وأضافت: "سيعود الرئيس دياب إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص pcr صباح يوم الجمعة المقبل والتأكد من عدم إصابته بالفيروس".