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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 2591 إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت ‏وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بجانب  6 حالات وفاة خلال ذات الفترة.

 

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، في وقت سابق أعلنت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

 

وقالت رئاسة الحكومة في تغريدة عبر "تويتر": "ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر، بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا".

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رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا: متحور ألفا موجود في لبنان

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لبنان.. تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأضافت: "سيعود الرئيس دياب إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص pcr صباح يوم الجمعة المقبل والتأكد من عدم إصابته بالفيروس".

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