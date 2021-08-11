لجنة التفتيش بالمطارات والفنادق تبدأ جولتها بـ الغردقة ومرسى علم

تفقدت لجنة التفتيش الأمني والبيئى بالمطارات والفنادق، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، مطاري الغردقه ومرسي علم، وذلك في اطار توجيهات الدولة لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات والمنتجعات السياحية بالتعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.

ورافق نائب الوزير، خلال الجولة اللواء طارق نصير وعبد الفتاح العاصي والدكتور علاء عيد والدكتور أيمن إمام وكان فى استقبالهم اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة واللواء طارق طبوزادة مدير مطار مرسى علم .

وتأتي الزيارة فى إطار أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزارء، من كل من وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية،لتنفيذ خطة الدولة فى تعزيز النواحى البيئية والصحية والأمنية، من خلال التفتيش الدوري على كافة المطارات والفنادق والمنتجعات، للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.

وخلال الزيارة تم الاطلاع علي الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة داخل المطارات المصريه .

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