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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك بـ طوخ لـ المفتي

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق بإحالة أوراق كل من ""محمد ر خ" و "إسلام ع م"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بالقضية رقم 27687 لسنة 2020 والمقيدة برقم 2456 لسنة 2020 كلى شمال بنها والخاصة بمقتل سائق "توك توك" وسرقة مركبته ودفنه بأرض زراعية بقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ.


وتعود الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية  إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ  بورود بلاغ من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة مدفونة بأرض زراعية بالقرية وانتقل على الفور رئيس مباحث المركز وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفونا بالأرض وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق ويرتدى قميصا أسود وبنطالا وتم نقل الجثة للمستشفى.


وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "محمد ر"، 22 عاما عامل بمصنع ومقيم عرب الحصة المطرية القاهرة و"إسلام ع" 22 عاما، من قرية المنزلة بطوخ وله عنوان آخر بالمطرية القاهرة، و"عاصم ر" 17 سنة بائع خضراوات مقيم سنديون قليوب. 


وأوضحت تحريات رجال مباحث القليوبية تبين أن المتهمين الأول والثانى استدراجا المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ، وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه من رقبته إلا أن المجنى عليه قاوم، فقام المتهم الثانى بإحاكم قبضته فخارت قواه وتيقنا من وفاته ثم قاما بسرقة متعلقاته الشخصية والتوك توك وقاما بدفن المجنى عليه بأرض زراعية. 


وتبين بالتحريات، أن المتهم الثالث، علم بوقوع الجريمة وأعان المتهمان على الفرار بأن أواهم بمنزله على النحو المبين بالتحقيقات، كما أخفى مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه مع علمه بذلك. 


وأحيل المتهمون للنيابة التى قررت بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها فى القليوبية حبسهم على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل سائق وسرقة التوك توك الخاص به، ودفن جثته بأرض زراعية بدائرة المركز كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.


وبسؤال أحد الشهود، أقر بأنه حال تواجده بالأرض الزراعية خاصته على الطريق المؤدى لقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ أبصر حذاء رجاليا أسود اللون ملقيا بجانب غرفة قام ببنائها فى أرضه فتوجه صوب الحذاء فأبصر آثار دماء واشتم رائحة كريهة وبالحفر الخفيف ازدادت الرائحة الكريهة فأوقف الحفر وعلى الفور أبلغ الشرطة التى حضرت واستكملت الحفر وتبين وجود الجثة.

القليوبية مفتى الجمهورية الطب الشرعى رجال المباحث محكمة جنايات ارض زراعية مركز شرطة طوخ

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