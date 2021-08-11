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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون ادوية.. وداعًا لحب الشباب في الجسم

صدى البلد

حب الشباب هو مشكلة جلدية شائعة يعاني منها كثيرين، خصوصا أنه لا يظهر فقط على الوجه، بل يمكن أن يظهر في أي مكان من الجسم، بما في ذلك الظهر والصدر، وهذا النوع من حب الشباب يسمى حب الشباب في الجسم.

 

ما هي الاسباب؟

إن حب الشباب في الجسم ناتج عن نفس العوامل التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب على الوجه والمتمثلة في: "فرط نشاط الغدد الدهنية ، وخلايا الجلد الميتة الزائدة ، وانتشار البكتيريا المسببة لحب الشباب" بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لزيادة التعرق والاحتكاك من الملابس.

 

"عندما تتكاثر البكتيريا في المسام المسدودة ، تصبح المسام ملتهبة. يتكون كيس حب الشباب عندما يصل الالتهاب إلى عمق الجلد. يمكن أن تكون الأكياس مؤلمة للغاية.. وغالبًا ما يرى الناس ندبات دائمة بعد أن يشفى هذا النوع من حب الشباب ".

 

إليك بعض العلاجات المنزلية السهلة :

 

يفضل تناول الطعام المطبوخ العضوي الكامل الطازج والخضروات الورقية الخضراء والفواكه الحلوة العصير وحساء البقوليات وزيت الزيتون.

 

- اصنعي عجينة بمزج ثلاث ملاعق كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. ضع العجينة على البثور واغسلها في صباح اليوم التالي.

 

* يوضع خليط مع مسحوق بذور الكزبرة والعسل.

افركي برفق الثوم  البصل الطازج على البثور وحولها.

 

* ضع عجينة من مسحوق الكركم بكميات متساوية ممزوجة بكمية كافية من الحليب لتلاشي علامات البثور.

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