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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ ساحة الشعب والنصب التذكارية بـ العاصمة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي الهندسي الخاص بساحة الشعب والنصب التذكارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول اطلاع الرئيس على مختلف المقترحات المقدمة من كليتي الهندسة والزراعة بجامعة عين شمس، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بشأن التصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري للمساحات الخضراء بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض الأفكار والمقترحات التي تم دراستها بدقة خلال الفترة الماضية من قبل الأكاديميين المتخصصين في كلٍ من جامعتي عين شمس وحلوان وفق توجيهات الرئيس بأن تمثل ساحة الشعب وحدائق الشعب كافة الأطياف المختلفة للشعب المصري بجميع أعماره وفئاته وثقافاته، ولتعكس التاريخ العريق والأصيل للشعب المصري العظيم، ولتتضمن الساحة المحطات المضيئة الأبرز في التاريخ المصري على مر العصور.

فضلاً عن النجاحات والإنجازات التي يفخر بها الوطن، وكذلك الأقاليم والملامح الجغرافية والطبيعية التي تذخر بها مصر، مثل نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة ورمز العطاء والنماء، وذلك في إطار تصميمات هندسية وفنية تتسم بالعمق الحضاري والتاريخي، لتساهم في وصف مصر داخل هذا الكيان الجديد المفتوح.

كما تم متابعة بعض المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الطرق والمحاور الجديدة، بما في ذلك استكمال ما تبقى من أعمال في منطقة شرق القاهرة، إلى جانب تطوير الطريق الساحلي من وادي النطرون إلى مطار العلمين وامتداداً إلى محافظة مطروح.

فضلاً عن الطرق في منطقة جنوب الوادي، والخاصة بمحاور الفرافرة والعوينات وتوشكي، حيث اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بتلك المشروعات، لا سيما الشق الخدمي الخاص بمحطات التزود بالوقود، والخدمات الأساسية.

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة، مع قيام المسئولين المعنيين بانتقاء عدد إضافي من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة لإطلاق أسماء أبطال مصر الأولمبيين عليها.

كما وجه الرئيس بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري، وكذلك إطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة المتقاطع على الطريق الدائري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه كذلك بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي.

حضر الاجتماع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتصميمات والطرق، والعميد دكتور شريف الباز بفرع تسليح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كذلك الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد محمود بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية فنون تطبيقية بجامعة حلوان، والدكتورة علا هاشم بكلية الفنون التطبيقية جامعة  حلوان، والدكتور محمد العربي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

السيسي ساحة الشعب النصب التذكارى العاصمة الادارية السفير بسام راضي جامعة عين شمس جامعة حلوان الهيئة الهندسية شرق القاهرة الطريق الساحلي

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