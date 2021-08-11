عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسامة الجندي: أهداف "حماة الوطن" حماية الطبقة العاملة

الفريق اسامه الجندي
الفريق اسامه الجندي

قال الفريق اسامة الجندي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن أهم أولويات الحزب حماية الطبقة العاملة، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودا كثيرة  فى كل القطاعات على مدار السنوات  الماضية، حيث حملت على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد في استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم.

 

وأكد “الجندي”، في الندوة التي أقامها حزب حماة الوطن، بعنوان "مستقبل العمالة الغير منتظمة"، أن  الرئيس  السيسي اهتم بعمال مصر، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر حزمة  من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية وذلك من خلال  الدعم غير المسبوق  بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى الكثير من  القطاعات المتضررة.

 

وأضاف الفريق اسامة الجندي أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة حالياً أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم الآن من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات والذي من خلاله نستطيع معرفة الرقم الحقيقي للعمالة الغير منتظمة  في مصر ودورنا بالتنسيق مع الجهات المعنية في توفير حياة كريمة لهم.

 

واختتم  الفريق  أسامة  الجندي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن  كلمته في  "ندوه العماله الغير منتظمه" إن التوصيات التي خرجت من هذه الندوة سيتبناها الحزب  و سيتم تفعيلها ورفعها لأعلى المستويات  التنفيذية في الدولة لتحقيق خطط طموحة وتنمية  لابناء مصر الاوفياء من الطبقة العاملة.

الفريق اسامه الجندي حزب حماة الوطن لجنه الدفاع والامن القومى مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

تقرير صادم.. ارتفاع كبير في حالات الانتحار بصفوف الشرطة الأمريكية

الأهلي يفتتح التسجيل أمام الإسماعيلي بهدف لـ محمد شريف

30 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف والإسماعيلي يتراجع

للطبيب والمريض.. الحبس والغرامة عقوبة التحايل على القانون للحصول على تأمين صحي

إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا

لماذا نصوم عاشوراء .. وهل صامه العرب واليهود قبل الإسلام؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغادر الملعب قبل لحظات من انطلاق مباراة الإسماعيلي

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

ارتفاع درجة الحرارة.. ضربة موجعة للأهلي قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

مصدر أمنى يكشف حقيقة محاولة انتحار عدد من نزلاء سجن العقرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ