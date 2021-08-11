أسامة الجندي: أهداف "حماة الوطن" حماية الطبقة العاملة

قال الفريق اسامة الجندي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن أهم أولويات الحزب حماية الطبقة العاملة، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودا كثيرة فى كل القطاعات على مدار السنوات الماضية، حيث حملت على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد في استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم.

وأكد “الجندي”، في الندوة التي أقامها حزب حماة الوطن، بعنوان "مستقبل العمالة الغير منتظمة"، أن الرئيس السيسي اهتم بعمال مصر، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر حزمة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية وذلك من خلال الدعم غير المسبوق بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى الكثير من القطاعات المتضررة.

وأضاف الفريق اسامة الجندي أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة حالياً أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم الآن من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات والذي من خلاله نستطيع معرفة الرقم الحقيقي للعمالة الغير منتظمة في مصر ودورنا بالتنسيق مع الجهات المعنية في توفير حياة كريمة لهم.

واختتم الفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن كلمته في "ندوه العماله الغير منتظمه" إن التوصيات التي خرجت من هذه الندوة سيتبناها الحزب و سيتم تفعيلها ورفعها لأعلى المستويات التنفيذية في الدولة لتحقيق خطط طموحة وتنمية لابناء مصر الاوفياء من الطبقة العاملة.