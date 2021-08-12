شاهد.. شاومي تقتحم مجال الروبوتات رباعية الأرجل لأول مرة بـ CyberDog

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن روبوت رباعي الأرجل يدعى CyberDog، وهو عبارة نسخة تجريبية مفتوحة المصدر تحتوي على إمكانيات غير مسبوقة، مستوحى تصميمه من المخلوقات الحية على غرار روبوتات المهام الخاصة من إنتاج شركة بوسطن ديناميكس المعروفة باسم Spot.

وبحسب ما ذكره موقع “the verge” التقني، يمتاز روبوت شاومي CyberDog، بطبيعة مفتوحة المصدر لتصميم الجهاز، زودته الشركة الصينية بمستشعرات تمنحه حركة القدرة على الاستجابة للأوامر الصوتية ومتابعة مالكها مثل الكلب الحقيقي.

شاومي تطور روبوت رباعي الأرجل ينافس بوسطن ديناميكس

وزودت شاومي الروبوت رباعي الأرجل CyberDog، بمجموعة من الميزات الذكية، لتقديم أفضل أداء بالمهام الصعبة، من بينها أجهزة استشعار أخرى تعمل باللمس والموجات فوق الصوتية، إلى جانب عدسة عين السمكة ذات الزاوية الواسعة للغاية، وكاميرا RealSense من إنتل لاستشعار العمق وتجنب العوائق، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، وميزة SLAM والتي تساعد الروبوت على التنقل ذاتيا.

الروبوت رباعي الأرجل CyberDog

ويأتي روبوت CyberDog، بتصميم أنيق ومستقبلي على شكل المخلوقات الحية، تقول شاومي أن الروبوت الآلي ذكي بما يكفي لأداء بعض الحركات مثل القفز والجري والشقلبة والالتفاف والانعطاف يمينا ويسارا، ويمكنه التحرك بسرعة عالية ومهارة فائقة والركض بسرعة من 3.2 ميل في الثانية، وتبلغ حمولته 3 كيلوجرام.

ويتم تشغيله بواسطة روبوت شامي رباعي الأرجل، بواسطة منصة Jetson Xavier NX، من شركة إنفيديا، يتم اقرانها بذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت، ومزود ببعض أدوات التحكم التي تمكن المستخدم من التحكم في CyberDog عن بعد، بواسطة الهواتف الذكية متصلة وأجهزة التحكم.

ويحتوي الكلب الآلي CyberDog، على ثلاثة منافذ USB-C ومنفذ HDMI واحد، وتقول شاومي أنه يمكن استخدامها لتخصيص أجهزتها، كما تقترح الشركة الصينية إمكانية إضافة مستشعرات ليدار وكاميرات بانورامية وأضواء بحث إلى الروبوت.

الكلب الآلي CyberDog

ولم تعلن شاومي عن الغرض الأساسي من تطوير الروبوت الآلي، وقالت إنها ستطلق 1000 وحدة مبدئيا من CyberDog، للمطورين وعشاق منتجات الشركة وتأمل عملاقة التقنية الصينية أن يتمكن المستخدمين الأوائل من دفع تطوير وإمكانات الروبوتات الرباعية.

وتبلغ تكلفة جهاز CyberDog، حوالي 1541 دولار أمريكي (أي ما يعادل 24 ألف جنيه مصري).