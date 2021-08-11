تعمل بالوقود المزدوج.. تفاصيل تعاون مصري- إماراتي لتصنيع السيارة EM

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي ونيفين جامـع وزيـرة وزارة التجـارة والصناعـة ، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

قام بتوقيع العقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

يأتي هذا التوقيع في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيا صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة «مصرية/إماراتية» لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى فى مصر.

وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب بإسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.

وزير الإنتاج الحربي: السيارة EM نموذج تصنيعي عربي مشترك نطمح لتسويقه عالميًا

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربى، أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى فى مصر.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن المساهمين في هذه الشركة هم الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" "EM" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي ، أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب بإسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2x4، كابينة مزدوجة 4x4، كـابينة مفردة 2x4).

وأشار وزير الإنتاج الحربي ، إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة التلوث وتقليلاً والانبعاثات الضارة، موضحا أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والاستفادة من توافر و اكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيراً إلى أن السيارة EM هي نموذج تصنيعي عربي نطمح لتسويقه عالمياً.

وزير الإنتاج الحربي يكشف سبب تسمية السيارة بيك أب بـ "EM"

كشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، عن سبب اختيار اسم سيارة بيك أب "EM"، موضحا انه نظراً لأن الحرف الأول من الاسم "E" يعبّر عن الحرف الأول للدولتين "Egypt" و"Emirates"، بينما يمثل الحرف الثاني "M" بداية اسم وزارة الإنتاج الحربي بالإنجليزية "Ministry Of Military Production - MOMP" وشركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب "M Glory".

وأكد وزير الإنتاج الحربى، أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى فى مصر.

نيفين جامع: إنتاج السيارة EM محلياً خطوة مهمة لتعميق الصناعة الوطنية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إنتاج السيارة البيك أب "EM" في مصر والتى تعمل بالوقود المزدوج يمثل خطوة مهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً و جذب استثمارات جديدة في هذا الصدد.

وأضافت نيفين جامع أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

واشادت نيفين جامع ، بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي فى انتاج هذه النوعية من السيارات في مصر ، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

وأكدت نيفين جامع، على أهمية تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمين في هذه الشركة هم (الهيئة القومية للانتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب).

وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب بإسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.

رئيس إم جلوري الإماراتية: مخطط إنتاج 12 ألف سيارة بيك أب سنويا

أكدت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، أن الشركة متخصصة فى إنتاج وتصنيع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك خبرة كبيرة فى تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات.

وأوضحت ماجدة العزعزي، أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الانتاجية الناجمة عن هذا التعاون 12 ألف سيارة سنوياً وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلي والأفريقي، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022.

وأشارت إلى أن السيارة تتميز بالعديد من المميزات حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب فى السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية.

وتابعت ماجدة العزعزي: “ يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق” مزدحمة - مفتوحة - ترابية - وعرة".

وأشارت ماجدة العزعزي، إلى أنه تم تجربة السيارة البيك أب "الكابينة المزدوجة" لمسافة (25000) كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الثلاثة شهور الماضية.

تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت إسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمين في هذه الشركة هم (الهيئة القومية للانتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب).

وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب بإسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.

تعمل بالوقود المزدوج غاز- بنزين.. مواصفات ومميزات السيارة بيك أب EM



تتمثل المهمة الرئيسية للإنتاج الحربي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة المصرية من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والشركات والوحدات التابعة لإنتاج منتجات مدنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وتمتلك الوزارة وهيئتها 16 شركة صناعية، وعملت خلال السنوات الماضية على فتح آفاق التعاون مع الشركات العالمية لتوطين الصناعات في مصر بمختلف المجالات وفقا لأحدث التكنولوجيات وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة للاقتصاد القومي.

ويعد مصنع 999 الحربي "شركة حلوان للآلات والمعدات" واحد من قلاع الإنتاج الحربي التصنيعية التي أسست في عام 1963 م وتنوعت أنشطتها وتشارك الشركة في هذا الصدد في إنتاج أول سيارة بيك أب بهدف توطين الصناعة وزيادة المضافة.

تأسست شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية باستثمارات تقدر بـ 100 مليون دولار لتكون الشركة الأم للعديد من الشركات التابعة لها في عدد من المجالات مثل: صناعة السيارات الكهربائية الاولى بالمنطقة ، صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة ، تطوير وصناعة تكنولوجيا الروبوتات في مجالات مدنية ، المشاريع العقارية وفنادق صديقة للبيئة ، أبحاث وصناعات متقدمة أخرى في الذكاء الأصطناعي.

شركة "إم جلوري"

كما سعت شركة "إم جلوري" القابضة لتطوير منتجاتها مع شركائها الاستراتيجيين في المنطقة وتشمل استثماراتها من منطقة الخليج، دول شمال وشرق إفريقيا في كل من قطاعي الصناعة والعقارات.

باكورة إنتاج الشركة المصرية الاماراتية لصناعة السيارات .. سيارة بيك أب تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين

معلومات عن السيارة بيك أب EM

أول سيارة تنتج في مصر وتعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي – بنزين»، بتكلفة نقل اقتصادية.

«المصنع» : يقع المصنع بمنطقة حلوان على مساحة 21.800 ألف متر مربع ، بداية الإنتاج الكمي النصف الأول من 2022، والطاقة الانتاجية المخططة 12 ألف سيارة سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلي والافريقي



أبعاد السيارة والحمولة حمولة 750 كجم

الكابينة المزدوجة الطول 5560 مم – العرض 1840 مم – الارتفاع 1850.

أبعاد الصندوق الطول 1815 مم – العرض 1520 - الارتفاع 515 مم

التصميم الداخلي : نطام ملاحي متطور تكيف هواء – ساعة رقمية – شاشة راديو – كاميرا خلفية – بلوتوث- عجلة قيادة متعددة الوظائف ، حامل أكواب ، مساحة تخزين داخلية، زجاج كهرباء – شاحن usb- تحكم في المرايات الخارجية.

تصميم السيارة بيك أب EM -

السيارة حاصلة على شهادة E-mark الأوروبية

المحرك : محرك ميتسوبيشي بتكنولوجيا يابانية (GB V) (4G69S4N)

السعة : 2378 سم3 – القدرة ([email protected]) – العزم : [email protected] – 3000NM .

مواصفات الأمان : نظام فرامل مانع للانزلاق ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، قضبان فولاذية بالابواب للحماية ، 2 وسائد هوائية "اختياري".

نظام التعليق والإطارات

الأمامي تعليق مزدوج مستقل

الخلفي سوست ورقية

الاطارات 265/65/R 17

خزانات الوقود والمسافة المقطوعة

2 اسطوانة غاز سعة 170لتر لقطع مسافة 350 كم

تانك بنزين سعة 35 لتر يقطع كسافة 300 كم

استهلاك الوقود لكل 100 كم

غاز 11.8م3 - بنزين 12.3 لتر

السيارة بيك أب EM

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