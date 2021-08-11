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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة العالم.. رفع الدعم عن المحروقات في لبنان والشارع يشتعل.. ارتفاع ضحايا الحرائق في الجزائر.. العفو الدولية تفضح جرائم آبي أحمد.. كارثة تضرب الاقتصاد الأمريكي

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

رفع الدعم عن أسعار المحروقات في لبنان

محتجون يحتجزون صهاريج المحروقات في لبنان والجيش يتدخل.. فيديو

لبنان.. الحريري يطالب بتطبيق القانون والدستور كاملاً على الجميع

الاقتصاد الأمريكي يواجه كارثة.. 302 مليار دولار عجزًا في شهر

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

تحالفات عسكرية للإطاحة بـ أبي أحمد.. قوات تيجراي تتقدم اتجاه أديس أبابا

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