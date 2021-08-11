نشرة العالم.. رفع الدعم عن المحروقات في لبنان والشارع يشتعل.. ارتفاع ضحايا الحرائق في الجزائر.. العفو الدولية تفضح جرائم آبي أحمد.. كارثة تضرب الاقتصاد الأمريكي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

رفع الدعم عن أسعار المحروقات في لبنان

محتجون يحتجزون صهاريج المحروقات في لبنان والجيش يتدخل.. فيديو

لبنان.. الحريري يطالب بتطبيق القانون والدستور كاملاً على الجميع

الاقتصاد الأمريكي يواجه كارثة.. 302 مليار دولار عجزًا في شهر

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

تحالفات عسكرية للإطاحة بـ أبي أحمد.. قوات تيجراي تتقدم اتجاه أديس أبابا

الجزائر.. ارتفاع ضحايا الحرائق إلى 69 قتيلا بينهم 20 عسكريا

نهاية أسطورة مناعة القطيع.. متحور دلتا يطيح بأمل البشرية للقضاء علي كورونا

الصحة العالمية تختبر 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

الصحة العالمية تعلن خبرا صادما بشأن متحور دلتا

تقرير أمريكي: طالبان قد تسيطر على أفغانستان خلال 60 يوما

جيش إيران الزنان..تقرير بريطاني يحذر من أخطر أسلحة طهران

تقرير صادم.. ارتفاع كبير في حالات الانتحار بصفوف الشرطة الأمريكية