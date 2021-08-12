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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعادل الأهلي.. نبيل الحلفاوي: الزمالك دلوقت مالوش حجة

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل النادي الأهلي أمام الإسماعيلي والذي أتاح للزمالك تصدر ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتي.

 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "
‏الزمالك دلوقت ما لوش حجة. الدوري في أقدام لاعبيه الأهلي هو اللي مستني هدية زي اللي حصلت النهارده".

 

وسقط الأهلي فى فخ التعادل أمام  الإسماعيلي  بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتا
 

 

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق محمد شريف من متابعة جيده داخل منطقة الجزاء.

 

وأدرك الإسماعيلي التعادل فى الدقيقة 66 عن طريق فخر الدين بن يوسف من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي الي النقطة 65 محتلا المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد الاسماعيلي الي النقطة 34 فى المركز الثاني عشر .


 

1- الزمالك 67 نقطة.

2- الأهلي 65 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 46 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- سموحة 41 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- الجونة 37 نقطة.

10- مصر للمقاصة 37 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

12- الاسماعيلي 34 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 29 نقطة.

15- البنك الأهلي 28 نقطة.

16- أسوان 26 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة.
 

الزمالك الأهلى الدوري المصري النادي الأهلي الفنان نبيل الحلفاوي نبيل الحلفاوي ترتيب الدوري المصرى الاسماعيلي

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