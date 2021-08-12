غريمان بالأمس صديقا اليوم.. كيف استقبل راموس زميله ميسي في باريس

رحب سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، بزميله الجديد في الفريق الباريسي وغريمه السابق في برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر راموس صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحد متاجر النادي الباريسي، ويظهر فيها قميصان يحملان رقمي قميصي راموس (4) وميسي (30) مصحوبة بالتعليق التالي «من كان ليصدق، ليو ميسي؟ أهلاً وسهلاً!».

وأشار المدافع الدولي إلى العدد الكبير من مباريات الكلاسيكو الّتي جمعت بينه وبين الأرجنتيني، والتي غالباً ما كانت تشهد ندية كبيرة بينهما إن كان في الدوري الاسباني أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب راموس وميسي معاً بقميص سان جيرمان بعدما انتقلا إلى ملعب بارك دي برينس في صفقتين حرتين عقب انتهاء عقديهما مع فريقيهما.