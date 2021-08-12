مصير مطار كابل.. تركيا تناقش المسألة مع اقتراب طالبان من العاصمة الأفغانية

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الخميس، أن بلاده ستقرر خلال الأيام المقبلة، مسألة تأمين مطار كابل، وذلك مع تكثيف حركة طالبان هجمات في أراضي أفغانستان، والسيطرة على عدد من الولايات.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال آكار: "ستتبلور مسألة تشغيل مطار كابل خلال الأيام المقبلة، ولن نعرض حياة جنودنا للخطر".

وكانت تركيا عرضت إدارة مطار كابل وحراسته بعد مغادرة قوات الناتو لكنها طلبت دعما ماليا ولوجستيا.

وتناقش تركيا والولايات المتحدة هذا الترتيب، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، إلا أن الأمر من الممكن يتم بحثه مجددًا، وذلك مع تدهور الوضع بعد أن كثفت حركة طالبان هجومها عقب انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وكانت حركة طالبان الأفغانية سيطرت اليوم، الخميس، على مدينة غزنة الاستراتيجية، التي تقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة كابول.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب محلي أن طالبان تسيطر على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا (95 ميلا) من العاصمة الأفغانية كابول؛ وبذلك فهي المدينة العاشرة التي تسقط في أيدي المتمردين خلال أسبوع.

وتقع غزنة على طول الطريق السريع الرئيسي بين كابول وقندهار، وهي تعمل فعليًا كبوابة بين العاصمة ومعاقل المسلحين في الجنوب.

وتصاعد الصراع الأفغاني بشكل كبير منذ مايو، عندما بدأت القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة من الانسحاب الذي كان من المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر بعد احتلال دام 20 عامًا.

ومن المرجح أن يؤدي فقدان غزنة إلى زيادة الضغط على القوات الجوية الأفغانية المنهكة بالفعل، واللازمة لتعزيز قوات الأمن المنتشرة في أفغانستان.