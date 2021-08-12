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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي: التشنج في العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة غير مقلق

صباح خالد الحمد الصباح
صباح خالد الحمد الصباح

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن التشنج في العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن معالجتها وفق قواعد ومرجعيات العمل السياسي.

وقال الصباح في حوار مفتوح مع خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الجامعي 2020/2021: "لا يقلقكم التشنج في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وأؤكد أنه بالإمكان معالجة جميع الأمور وفق قواعد ومرجعيات العمل السياسي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشار الصباح إلى أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة خلال جائحة كورونا تتمثل بألا يفقد الطلاب تحصيلهم العلمي.

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وأضاف قائلا: "حرصت على التواجد مع الطلبة في لقاء ودي يلتقي فيه الأب بأبنائه بمناسبة اليوم العالمي للشباب".

وتابع: "لا بد لنا أن نرى متطلبات المستقبل وهناك خطط وبرامج لتنفيذها".

وأردف: "مجلس الوزراء الكويتي انتهى من خطة عودة المدارس للعام الدراسي الجديد واتخذ قرارات بهذا الشأن".

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