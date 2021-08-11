الكويت.. لا زيادة في أسعار البنزين حتى 30 سبتمبر

أكدت صحيفة “الأنباء” الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، أنه لا زيادة في سعر لتر البنزين الممتاز أو الخصوصي، لافتة إلى أن سعر لتر البنزين الممتاز محدد بـ 85 فلسا، والخصوصي 105 فلوس للتر الواحد، لافتة إلى أن هذا القرار معمول به حتى 30 سبتمبر المقبل.

وشددت الصحيفة بحسب مصادرها، على ضرورة تعديل سعر لتر البنزين من خلال تخفيض الدعم نسبيا للمساهمة في معالجة عجز الميزانية، لافتة إلى أنه لا يوجد ما يمنع أن يناقش تخفيض الدعم وزيادة سعر لتر البنزين نسبيا ضمن أفكار معالجة عجز الميزانية.

كما حذرت من أن أي زيادة يجب ألا تتعدى 5 فلسات لسعر اللتر الواحد من البنزين، أو الديزل المحدد بسعر الليتر 115 فلسا، والكيروسين بسعر ليتر 115 فلسا.

على مستوى تقديم بعض المواد المدعومة في بطاقة التموين، رأت المصادر أن تقنين الهدر الذي قد يحدث بالنسبة إلى بعض المواد المقدمة والفئات المقدم لها يجب أن يعالج في البداية على أساس اختياري، بحيث يتم تقديم المواد التموينية المدعومة للفئة الراغبة في ذلك فقط، حيث إن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يرغبون في الحصول على هذه المواد المدعومة، لذلك نجدهم يوزعونها على الآخرين.