النصر السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع محمد الشناوي

حسم نادي النصر السعودي الجدل، بشأن التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كان محمد نور نجم الكرة السعودية، أكد في تصريحات تلفزيونية، خلال الساعات الماضية، أن محمد الشناوي، قريب من الانضمام إلى النصر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر موقع سعودي سبورت، أن نادي النصر نفى ما تردد عن تقديم عرض لضم محمد الشناوي من الأهلي، أو وجود مفاوضات من الأساس.

يذكر أن محمد الشناوي تألق مؤخرا، مع منتخب مصر، في أولمبياد طوكيو 2020.

محمد الشناوي يزين التشكيل المثالي لـ أولمبياد طوكيو 2020



في سياق آخر، تصدر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، التشكيل المثالي لـ أولمبياد طوكيو 2020 “ منافسات كرة قدم”.

وأعلن موقع “سوفا سكور” المتخصص في إحصائيات كرة القدم، التشكيل المثالي لـ أولمبياد طوكيو، والذي شهد تواجد محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر.

وجاء التشكيل المثالي لـ أولمبياد طوكيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ( منتخب مصر)

خط الدفاع: داني ألفيس ( البرازيل) - مايا يوشيدا (اليابان) - إريك جارسيا ( إسبانيا) - أرانا ( البرازيل).

خط الوسط:" جيكاريس ( البرازيل) - بيدري ( إسبانيا) - تاكيفوسا كوبو ( اليابان)- ماتيوس كونيا ( البرازيل).

خط الهجوم: ريتشارليسون ( البرازيل)- ميكيل أويارزابال ( إسبانيا).

وودع منتخب مصر، أولمبياد طوكيو، من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف دون رد.