جامعة الزقازيق تنظم حفل ختام مهرجان البيئة الـ18.. وتكرم المشاركين

نظمت جامعة الزقازيق إحتفالية بمناسبة ختام فعاليات مهرجان البيئة الثامن عشر برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتوره غادة شاكر نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة ومديري الادارات والطلاب وذلك تقديراً للجهود المبذولة من جميع المشاركين في القوافل والأنشطة الخدمية لهذا العام تحت شعار "صحة الإنسان" بقاعة تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وخلال كلمته أعرب الدكتور عثمان شعلان عن تقديره للجهود المبذولة من جميع المشاركين في انشطة وفعاليات المهرجان بهدف تحقيق رسالة جامعة الزقازيق في خدمة مجتمع الجامعة اولا ثم المجتمع المحيط بقرى ومراكز محافظة الشرقية من خلال القوافل التنموية الشاملة الصحية والبيطرية والتوعوية والتثقيفية والتدريبية ، والمساهمة الجادة في تنفيذ المبادرات الرئاسية لرئيس الجمهورية كـ صحة المرأة و100 مليون صحة ، ومبادرة حياة كريمة لرفع مستوى المعيشة وتطوير القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة صنايعية مصر للقضاء على البطالة وتدريب وتوفير فرص عمل للشباب والتدريب على المشروعات الصغيرة بما يضمن حياة كريمة للجميع .

وأكد "شعلان" أن وراء هذا الإنجاز جو من الألفة والحب والتعاون مقدما كل الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا العمل المشرف.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة غادة شاكر حصاد لأهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ بدء المهرجان بما يتضمنه من قوافل طبية بشرية وطبية بيطرية ودورات تدريبية وورش عمل للتدريب على الصناعات الصغيرة بالإضافة إلى القوافل الزراعية والتمريضية وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية حيث بلغ عدد القوافل الطبية البشرية 12 قافلة وعيادات في جميع التخصصات الطبية لكلية الطب البشري بالزقازيق وشاركت مؤخرا كلية الطب بفاقوس ووصل إجمالي عدد المستفيدين الي 8192 حالة وتوفير الادوية اللازمة عن طريق كلية الصيدلة وتصرف مجانا .

والقوافل الطبية البيطرية لكلية الطب البيطري والمستشفى البيطري 50 قافلة عدد المستفيدين 11551 حالة والقوافل التمريضية لكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض والدور التوعوي الذي تقدمه 9 قوافل عدد المستفيدين 4115 حالة من المترددين على العيادات والخدمات التي تقدمها القافلة والقوافل الزراعية الإرشادية التي تنظمها كلية الزراعة 3 قوافل عدد المستفيدين 2170 من المزارعين وأهالي القرى .

وفي مجال محو الامية حققت الجامعة مراكز متقدمة حيث حصلت في اخر تقرير للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار على المركز الثاني تم تنظيم 5026 فصل وتم محو امية 11258 مواطن كما شاركت وحدة التطرف الفكري في أنشطة وفعاليات المهرجان ورافقت القوافل حيث نظمت 5 دورات تدريبية بعدد من القرى والمراكز ووصل عدد المستفيدين 436 مواطن .

وكثف القطاع دوره التوعوي في مواجهة المشكلات والظواهرالمجتمعية منها دوره في مواجهة جائحة كورونا والتوعية بخطورة ختان الاناث والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية شارك في ذلك كل من كليتي الطب والتمريض كما لم تغفل أنشطة المهرجان الاهتمام بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الابداعية بتنظيم دورات تدريبية تحت مسمى " ذوي الأنامل الناطقة " بالتعاون مع جمعية الصم والبكم وضعاف السمع بمحافظة الشرقية .

وفي مبادرة صنايعية مصر تم تنظيم عدد 5 دورات ووصل عدد المتدربين 370 في مجالات صيانة المصاعد والتبريد والتكييف واسباكة وغيرها من برامج التدريب المقدمة من كلية الهندسة وإنطلاقاً من الدور المجتمعي لجامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان ومساهمتها المتميزة في تفعيل المبادرات الرئاسية ، وتوجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الجامعات الاقليمية بالمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرية المصرية مبادرة " حياة كريمة "، وصل عدد القوافل التي تم تنظيمها ضمن المبادرة 5 قوافل وعدد المستفيدين 3600 مواطن .

وبالتعاون مع الجيش الثاني الميداني قامت كلية الهندسة بتنفيذ المرحلة الأولي بقرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية الذي يضم عدد 41 قرية بتوابعها من خلال تقديم الاستشارات الهندسية اللازمة للمشروع ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتلك القرى من طرق وصرف صحي وكهرباء ومياه وخدمات أساسية بعمل خرائط مساحية لكافة المعالم الطبيعية والصناعية وعمل دراسة تصميمية لشبكات الطرق وذلك وفقاً للاشتراطات المصرية لتحقيق حياة كريمة لسكان الريف المصري، ولتطوير الأداء ومنظومة العمل بالعديد من الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص وتمت مخاطبة وزارة المالية لتحسين أوضاعها المالية .

0df7e3c8-59e4-4183-b763-09a6c05659ad

2bf23b45-c01d-4046-862c-adc72e9835e5

6e70c988-31a2-475d-8b18-33b9371b365b

8a2a276e-b6df-4e2e-8b03-4254d3799e1d

017d05bc-51ba-456c-80dd-dda71497643b

53aeffba-c459-49e2-8b9b-931841b9f6a8