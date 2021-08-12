عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 14 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية حملة موسعة فى محافظة القليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين.
 

ونفذ قطاع الأمن العام الحملة، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية. 
 

أسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 14 متهمًا، و5 قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، و3 متهمين ومراقب هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، و9 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 8 آلاف و456 حكمًا قضائيًا متنوعًا.


من ناحية أخرى أمرت نيابة العبور فى القليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحى الثانى لمعرفة سبب نشوب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات. 
 

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحى الثانى دائرة قسم شرطة العبور.
 

تم الدفع بسيارت إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة دون خسائر بالأرواح.
 

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بالطابق الأول علوى بعقار مكون من دور أرضى و3 طوابق علوية ملك "م د، 29 سنة طبيب.
 

وأتت النيران على بعض محتويات الشقة بالصالة ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح وبالمعاينة الأولية تبين ان الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى بجهاز التليفزيون وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية أمن القليوبية مديرية امن القليوبية اندلاع حريق مكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات

موضوعات متعلقة

ضبط 1.5 طن دواجن مجهولة المصدر داخل ثلاجة في القليوبية

حكاية فرح تحول الى مأتم.. وإصابات برش خرطوش في القليوبية

حبس عاطل أطلق الرصاص على فرح وأصاب 7 أشخاص في القليوبية

ترشيحاتنا

هيئة الدواء المصرية: انطلاق برنامج ممارسات التصنيع الجيد لخريجي وطلبة الصيدلة

الكاميرات والتحريات.. جثة شاب تثير الجدل وسط شوارع الجيزة

الـ 46 عالميا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

سلخانة تعذيب على يد زوج.. حلق شعر زوجته بـ المطوة وأجبر أبنائه على التسول

من أراد أن تستجاب دعوته فعليه بهذا العمل

قتلوه وحرقوه.. اشتباه في إشعال الحرائق ينهي حياة فنان جزائري بطريقة مأساوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

وفاة طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في حادث أليم

يصغرها بـ 15 عاما.. موعد زواج نجوى كرم

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

حكاية فرح تحول الى مأتم.. وإصابات برش خرطوش في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ