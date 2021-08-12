ضبط 14 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية حملة موسعة فى محافظة القليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين.



ونفذ قطاع الأمن العام الحملة، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.



أسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 14 متهمًا، و5 قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، و3 متهمين ومراقب هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، و9 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 8 آلاف و456 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



من ناحية أخرى أمرت نيابة العبور فى القليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحى الثانى لمعرفة سبب نشوب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحى الثانى دائرة قسم شرطة العبور.



تم الدفع بسيارت إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة دون خسائر بالأرواح.



وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بالطابق الأول علوى بعقار مكون من دور أرضى و3 طوابق علوية ملك "م د، 29 سنة طبيب.



وأتت النيران على بعض محتويات الشقة بالصالة ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح وبالمعاينة الأولية تبين ان الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى بجهاز التليفزيون وتولت النيابة التحقيق.