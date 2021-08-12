اليابان تستكشف طرق زراعة محاصيل غذائية فوق سطح القمر

أفادت مصادر يابانية مطلعة، اليوم الخميس، بأن الحكومة اليابانية ووكالة الفضاء التابعة لها تدرسان التعاون مع شركات الأغذية والتكنولوجيا لإطلاق بحث حول تطوير مصدر غذاء مستدام على سطح القمر، في محاولة لتشجيع القطاع الخاص على دخول مجال الفضاء.

تفاصيل التعاون بين وكالة الفضاء وشركة الأغذية

ورجحت المصادر، في تصريحات أدلت بها إلى صحيفة «جابان توداي» لم تكشف عن هويتها، بأن تبدأ الدراسة المشتركة بين القطاعين العام والخاص حول هذا الشأن بحلول شهر مارس القادم، تحت رئاسة شركة Space Foodsphere، وهي مجموعة شركات بحثية متخصصة في تكنولوجيا صناعة الأغذية الفضائية ومقرها طوكيو، وتتألف من عشرات الكيانات بما في ذلك الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي وعدد من الشركات الأخرى.

وأضافت أن البحث الأساسي صُمم في الأساس لتوفير إمدادات الغذاء على سطح القمر لصالح المشاركين في المهام القمرية طويلة الأجل، لا سيما وأن الاعتماد على شحنات الطعام المستمرة من الأرض أصبحت غير عملية وصعبة للغاية.

رحلات طويلة المدى



وأشاروا إلى أن احتمالية إجراء رحلات طويلة المدى إلى القمر ازدادت مع إطلاق مشاريع استكشاف القمر من قبل الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، فيما تشارك اليابان في برنامج "أرتميس" الذي تقوده وكالة ناسا الأمريكية لاستكشاف واستخدام الموارد في الفضاء بما في ذلك تلك الموجودة على القمر.

بيئة عمل خاصة



وسيبدأ فريقا القطاعين العام والخاص العمل في منشأة محلية قبل أن ينتقلوا بعد ذلك إلى موقع مشابه لبيئة القمر، مثل القارة القطبية الجنوبية، وفقًا للمصادر، التي أكدت أن دراستهما ستهدف إلى المساعدة في تطوير تقنيات لتشغيل مصنع نباتي لإنتاج المحاصيل الداخلية على سطح القمر ، حيث تقل درجات الحرارة عن 100 درجة مئوية تحت الصفر، فضلا عن نقص الماء والهواء الضروريين لزراعة المحاصيل.

وستشمل الدراسة أيضًا كيفية الحفاظ على ظروف عقلية وجسدية صحية في مكان مغلق لفترات طويلة من الزمن.