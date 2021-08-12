عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من الزغاريد إلى الصراخ.. تفاصيل إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال فى حنة عروس بالخانكة

احد الأطفال
احد الأطفال

فجأة وبدون أى مقدمات تحولت حنة عروس بقرية عرب العيايدة بمركز الخانكة فى القليوبية إلى صراخ وعويل عقب قيام أحد الأشخاص باطلاق الأعيرة النارية نتج عنها إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال.

أقرا أيضا:
حبس عاطل أطلق الرصاص على فرح وأصاب 7 أشخاص في القليوبية
الأطفال الضحايا ليس لهم أى ذنب سوى الذهاب الى الفرح للاحتفال مع اصدقائهم من اطفال القرية واقارب العروس والرقص على انغام الموسيقى والدى جى ولم يدروا ان القدر سطر لهم هذه الحادثة البشعة وانهم سوف يرقدون داخل المستشفيات على مشارف فقد ابصارهم بسبب اطلاق الاعيرة النارية واصاباتهم برش الخرطوش. 
من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن بين أسر الاطفال الضحايا مطالبين بمعاقبة المتسبب فى الحادث وإطلاق الأعيرة النارية.
وقال إسماعيل عبد المنعم والد الطفل عدلي إن نجله كان ذاهبا إلى حصة الدرس الخصوصي وطلب منه حضور فرح مدرسته في المدرسة.
وأشار عبدالمنعم إلى أنه بعد مرور نصف ساعة فوجئت بالأهالى يخبروننى أن ابنى مات في الفرح بسبب إطلاق نار فذهبت مسرعا وعلمت أن الأهالى نقلوا ابنى للمستشفى هو وعدد من الأطفال الآخرين.

وتابع قائلا : " ابنى فقد عينيه بسبب طلقة طائشة في الفرح وأنا رجل بسيط بعمل باليومية مطالبا بحق نجله الذى ضاعت حياته جراء تلك الواقعة البشعة.
واضاف إبراهيم شحاته والد الطفلة هنا ـنها أصيبت بانفجار في العين اليسرى واشتباه بانفجار في العين اليمنى ـثناء وجودها فب الفرح ، مؤكدا أنها لا تزال داخل مستشفى الدمرداش الجامعي بالقاهرة ، مشيرا الى أن نجله الثاني محمد 4 أعوام أصيب بشظايا في الرقبة وشظايا في اليد اليمنى ويخضع للعلاج في نفس المستشفى.
واشار طارق رابح والد الطفلة جومانا أن نجلته كانت تعلب مع الأطفال فى حفل العرس المقام بالقرب من منزلهم وسرعان ما تحول الفرح إلى صرخات ودماء حيث قام شابان بالشجار على إطلاق أعيرة نارية بالعرس وهو ما أصاب عددا من الأطفال فى أعينهم وأماكن متفرقة بجسدهم ومنهم ابنته جومانا.
فيما قال احد شهود العيان في الفرح أن المتهم أطلق طلقة خرطوش في الهواء فيما لم تخرج الطلقة الثانية وعندما حاول إخراجها خرجت اتجاه المعازيم والأطفال أثناء وقوفهم في حفل الزفاف مؤكدا أن أحد الأطفال أصيب ببتر في الكف وانفجار في العين اليمنى فيما أصيب آخرون بانفجار في العينين وجرى نقلهم لمستشفيات الدمرداش الجامعي، وقصر العيني، والسلام الدولي لتلقى العلاج.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة في القليوبية يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بإطلاق عاطل أعيرة نارية خرطوش في حفل عرس بدائرة المركز، كما تسبب في إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القليوبية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم واحيل نيابة القليوبية فامرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إطلاق أعيرة نارية وإحراز سلاح ناري غير مرخص، كما قررت النيابة إرسال السلاح وفارغ الطلقات إلى المعمل الجنائى وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

القليوبية الخانكة مدير أمن القليوبية قرية عرب العيادية النيابة العامة اخبار القليوبية اخبارمحافظة القليوبية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

ضبط 1.5 طن دواجن مجهولة المصدر داخل ثلاجة في القليوبية

ضبط 17 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية فى القليوبية

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق شقة بالعبور فى القليوبية

جهود أمنية لضبط متهم يستغل طفلًا لسرقة الشقق في القليوبية

ترشيحاتنا

الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة لملك المغرب لزيارة تل أبيب

محافظ بني سويف: وجود شباب في مجلس النواب مشروع دولة وليس تجربة

مجدي الجلاد: لست ممنوعًا من الظهور.. ودخلت التليفزيون من عالم الصحافة

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

سارع بالشراء.. رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة انخفاض الأسعار

انتظرونا السبت.. مدرب الإسماعيلى لـ صدى البلد: الحديث عن "تفويت" المباراة لـ الزمالك عيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصحة" تعلن موعد وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

سلخانة تعذيب على يد زوج.. حلق شعر زوجته بالمطواة وأجبر أبناءه على التسول

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

اﻟﻤﺰﻳﺪ