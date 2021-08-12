من الزغاريد إلى الصراخ.. تفاصيل إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال فى حنة عروس بالخانكة

فجأة وبدون أى مقدمات تحولت حنة عروس بقرية عرب العيايدة بمركز الخانكة فى القليوبية إلى صراخ وعويل عقب قيام أحد الأشخاص باطلاق الأعيرة النارية نتج عنها إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال.

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الأطفال الضحايا ليس لهم أى ذنب سوى الذهاب الى الفرح للاحتفال مع اصدقائهم من اطفال القرية واقارب العروس والرقص على انغام الموسيقى والدى جى ولم يدروا ان القدر سطر لهم هذه الحادثة البشعة وانهم سوف يرقدون داخل المستشفيات على مشارف فقد ابصارهم بسبب اطلاق الاعيرة النارية واصاباتهم برش الخرطوش.

من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن بين أسر الاطفال الضحايا مطالبين بمعاقبة المتسبب فى الحادث وإطلاق الأعيرة النارية.

وقال إسماعيل عبد المنعم والد الطفل عدلي إن نجله كان ذاهبا إلى حصة الدرس الخصوصي وطلب منه حضور فرح مدرسته في المدرسة.

وأشار عبدالمنعم إلى أنه بعد مرور نصف ساعة فوجئت بالأهالى يخبروننى أن ابنى مات في الفرح بسبب إطلاق نار فذهبت مسرعا وعلمت أن الأهالى نقلوا ابنى للمستشفى هو وعدد من الأطفال الآخرين.

وتابع قائلا : " ابنى فقد عينيه بسبب طلقة طائشة في الفرح وأنا رجل بسيط بعمل باليومية مطالبا بحق نجله الذى ضاعت حياته جراء تلك الواقعة البشعة.

واضاف إبراهيم شحاته والد الطفلة هنا ـنها أصيبت بانفجار في العين اليسرى واشتباه بانفجار في العين اليمنى ـثناء وجودها فب الفرح ، مؤكدا أنها لا تزال داخل مستشفى الدمرداش الجامعي بالقاهرة ، مشيرا الى أن نجله الثاني محمد 4 أعوام أصيب بشظايا في الرقبة وشظايا في اليد اليمنى ويخضع للعلاج في نفس المستشفى.

واشار طارق رابح والد الطفلة جومانا أن نجلته كانت تعلب مع الأطفال فى حفل العرس المقام بالقرب من منزلهم وسرعان ما تحول الفرح إلى صرخات ودماء حيث قام شابان بالشجار على إطلاق أعيرة نارية بالعرس وهو ما أصاب عددا من الأطفال فى أعينهم وأماكن متفرقة بجسدهم ومنهم ابنته جومانا.

فيما قال احد شهود العيان في الفرح أن المتهم أطلق طلقة خرطوش في الهواء فيما لم تخرج الطلقة الثانية وعندما حاول إخراجها خرجت اتجاه المعازيم والأطفال أثناء وقوفهم في حفل الزفاف مؤكدا أن أحد الأطفال أصيب ببتر في الكف وانفجار في العين اليمنى فيما أصيب آخرون بانفجار في العينين وجرى نقلهم لمستشفيات الدمرداش الجامعي، وقصر العيني، والسلام الدولي لتلقى العلاج.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة في القليوبية يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بإطلاق عاطل أعيرة نارية خرطوش في حفل عرس بدائرة المركز، كما تسبب في إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القليوبية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم واحيل نيابة القليوبية فامرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إطلاق أعيرة نارية وإحراز سلاح ناري غير مرخص، كما قررت النيابة إرسال السلاح وفارغ الطلقات إلى المعمل الجنائى وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.