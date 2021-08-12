30 جنيها مصروفات مدرسة البوليس.. كلية الشرطة بين الماضي والحاضر

تتلقى اليوم كلية الشرطة طلبات الالتحاق بها بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية لعام 2021، ويستعرض صدى البلد تقريرا مفصلا عن كلية الشرطة وتاريخها ومعلومات عن التقديم والالتحاق بها، وهي الكلية التي تختص بتأهيل الطلاب من حملة شهادات الثانوية العامة والأزهرية ولاحقا حملة الماجستير، ليصبحوا ضباط شرطة بمختلف القطاعات.

تطور كلية الشرطة على مدار قرابة قرن وربع

يعود تاريخ إنشاء كلية الشرطة إلى عام 1896 م، حيث ظهر للمرة الأولى مصطلح "البوليس" وهي كلمة لاتينية من أصول يونانية، وكانت حينها أول مدارس إعداد ضباط الشرطة من خلال عنبر صغير في منطقة ثكنات عابدين، حيث اختبر للالتحاق بها حينها 16 طالبا من طلبة المدارس الابتدائية، وكانت مدة الدراسة حينها 5 أشهر يتلقون خلالها التدريبات العسكرية.

وفي عام 1898، ظهر أول شروط التقدم للالتحاق بمدرسة البوليس عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تظوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلا من 5 أشهر، لاسيما إضافة بعض المواد الدراسية في القانون، وفقا لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية، وقبل التخرج كان يعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة.

وانتقلت مدرسة البوليس إلى مباني إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق في عام 1899، وأعد حينها جناح مكون من عنبرين أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وتم تغيير اسمها إلى "أساس البوليس"، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901 حين تم إقرار 30 جنيها كمصروفات دراسية للمدرسة.

وفي عام 1904 تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلين على شهادة الابتدائية أو الكفاءة على رتبة ملازم ثان، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير في أنظمة التعليم بها، ومن ثم إلى سراي شريف باشا في 1906.

وفي عام 1953 تخرجت أول دفعة للبوليس النسائي "الكونستبلات"، ويذكر حينها أن أوائل الدفعة كانت "ملازم ثان قاسمة أحمد"، والكونستبلة "ملازم أول نعمة حسن"، والكونستبلة "عطيات محمد خليل"، حتى تحولت المدرسة إلى كلية الشرطة في أوائل الأربعينيات، وأنشئت أكاديمية الشرطة في عام 1975، وضمت كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومدرسة تدريب كلاب الحراسة وكلية التدريب والتنمية ومعهد بحوث الشرطة.

وفي عام 2010، حصلت أكاديمية الشرطة على المستوى الثالث علي العالم، من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشآتها والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشري.

التغيرات القانونية التي صدرت في شأن كلية الشرطة

منذ عام 1959 مرت كلية الشرطة بالعديد من التغييرات والتطوير، حيث صدر القانون رقم 238 لسنة 1959 بمناسبة الوحدة مع سوريا، حيث منح لوزير الداخلية سلطة الاستثناء من شرط القبول والسن المحددين لدخول الكلية حتى يمكن قبول الطلبة السورين، كما تم منح مجلس الكلية إنشاء دراسات بوليسية خاصة ببرامج معينة ولمدة محدودة.

كما صدر الأمر العمومى رقم 43 في 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية في شأن البناء التنظيمى للكلية، والقرار الجمهورى رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فدانا من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية بمناسبة خطة التوسعات الجديدة، والقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.

وأصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لتنمية قدرات كبار الضباط وإعدادهم لتولي مناصب قيادية وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف، كذلك القانون 36 لسنة 1965 معدلا شروط القبول في شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسي لأساتذة القانون بكلية الشرطة وهي "كرسى للقانون المدنى – وآخر للقانون العام – وثالث للقانون الرومانى وتاريخ القانون".

كما صدر القرار رقم 42 لسنة 1967 والذى اشترط ألا يقبل بالكلية من تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها عن 55% إلا في أحوال معينة، ثم أعقبه القرار رقم 138 لسنة 1967 بشأن استثناء أبناء وإخوة من استشهد أو ثبت غيابه بسبب العمليات العسكرية من شرط المجموع، وفي أبريل سنة 1967 أصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل لائحة النظام الداخلى للكلية، ما جعل الوزير هو المختص بتحديد أعداد المقبولين والفئات المستثناة من شرط المجموع، كما صدرت عدة قرارات معدلة أهمها ما صدر بتاريخ 22 أغسطس 1967 في 4 ديسمبر 1967.

كما صدر قرار وزارى في 11 فبراير 1968 ينص على التأمين على حياة الطلبة بالكلية بمبلغ ألف جنيه تصرف في حالة الوفاة أو الإصابة.

في 22/7/1968 صدر قرار وزارى ينظم القبول في الكلية على أساس درجات الثانوية العامة فقط مع تفضيل الاصغر سنا وحد القرار من الاستثناءات بعد أن كانت قد اتسعت كثيرا وشملت كثيرا من الفئات الخاصة، واتجه هذا القانون إلى التعويل في القبول على المجموع دون إتاحة الفرصة لدراسة الخلفية الاجتماعية والبيئية للطالب.

وبعد نصر أكتوبر 1973، صدر القرار الوزارى رقم 2073 في سبتمبر 1974 بشأن تنظيم الوزارة وتوزيع الاختصاصات والواجبات، وكان من أهم ملامح هذا القرار في مجال الدراسة هو انفصال قطاع التدريب عن قطاع الأفراد وظهوره كقطاع مستقل تحقيقا لمزيد من التخصص وبهدف الارتفاع بمستوى الأداء، وقد أصبحت الأجهزة التابعة لهذا القطاع بإشراف مساعد للوزير لقطاع التدريب هي "كلية الشرطة – مصلحة التدريب – معهد الدراسات لعليا لضباط الشرطة – اتحاد الشرطة الرياضي".

وفي منتصف عام 1975، صدر القانون رقم 91 الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية لكى تتولى إعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها، وكذلك تدريب ضباط الشرطة.

أكاديمية الشرطة ومسيرة التعليم

يتلقى ضباط الشرطة 4 سنوات من الدراسة، حتى التخرج برتبة ملازم والحصول على مؤهل دراسي ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ومؤخرا صدر قرار وزاري بمنح حاملي المؤهلات العليا من أفراد الشرطة رتبة الملازم عقب الالتحاق بأكاديمية الشرطة لمدة ستة أشهر على أن يطلق عليهم "الضباط الأكاديميون".

يتم قبول ضباط الشرطة بتنسيق القبول في كليات الحقوق لذات العام، كون الطالب يحصل على ليسانس حقوق، ولكن هناك شروطا واختبارات بينها الصحية والرياضية ومايعرف بـ"كشف الهيئة"، كما يجب أن تكون عائلة الطالب على مستوى معين لا تحتوي على أشخاص مطلوبين جنائيا.

رئاسة أكاديمية الشرطة ومجلس إدارتها

يدير أكاديمية الشرطة مساعد لوزير الداخلية، ويشرف علي شئونها مجلس إدارتها، ويعاون رئيس الأكاديمية نائب يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة، ويكون رئيس الأكاديمية رئيسا لمجلس إدارتها الذي يشكل من ممثلا للمجلس الأعلى للشرطة.

ويختص مجلس إدارة الأكاديمية، بوضع أنظمة قبول الطلاب وتحديد أعدادهم، ووضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة، وأنظمة الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها، وترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر في نقلهم وندبهم وترقيتهم، كذلك إعداد مشروع اللائحة القانونية للأكاديمية.

المقررات الدراسية خلال 4 سنوات بأكاديمية الشرطة

المقررات الدراسية للسنة الأولى (مواد قانونية)

الاقتصاد - تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية - المدخل لدراسة القانون - المصطلحات القانونية واللغة الأجنبية والفرنسية علم الإجرام وعلم العقاب - التنظيم الدولى - الشريعة الإسلامية - النظم السياسية والقانون الدستورى.

المقررات الدراسية للسنة الأولى (مواد شرطية)

المدخل للبحث الجنائى - آداب السلوك الاجتماعى وقواعد البروتوكول - آليات حماية البيئة من التلوث - التعاون الدولى الأمن ىإدارة الكوارث وكيفية مواجهتها - المشكلات الأمنية المعاصرة (قواعد المرور ومكافحة المخدرات).

المقررات الدراسية للسنة الثانية (مواد قانونية)

الأحوال الشخصية لغير المسلمين - القانون المدنى - الاقتصاد السياسى - القانون الجنائى - تاريخ القانون المصرى القانون الدولى العام - الشريعة الإسلامية - المصطلحات القانونية واللغة الأجنبية - القانون الإدارى.

المقررات الدراسية للسنة الثانية (مواد شرطية)

أسس التحقيق الجنائى - علم النفس الجنائى - الضبط الإدارى (الوظيفة الإدارية للشرطة) - القوانين واللوائح المكملة لقانون العقوبات- المدخل لعمليات الشرطة - أساليب وطرق الإنقاذ ومبادئ المفرقعات ومكافحة الحريق.

المقررات الدراسية للسنة الثالثة (مواد قانونية)

القضاء الإدارى - القانون التجارى - الشريعة الإسلامية - القانون المدنى - المالية العامة والتشريع الضريبى القانون الجنائى - قانون المرافعات المدنية والتجارية - قانون بلغة أجنبية - قانون العمل والتأمينات الاجتماعية - قانون دولى خاص (جنسية ومركز أجانب).

المقررات الدراسية للسنة الثالثة (مواد شرطية)

الإرهاب الدولى - حقوق الإنسان ودور الشرطة فى حمايتها - تنظيم إدارة الشرطة - مسرح الجريمة - القيادة الأمنية - شئون الأفراد - عمليات الشرطة.

المقررات الدراسية للسنة الرابعة (مواد قانونية)

أصول الفقه - الإدارة العامة - القانون المدنى - القانون البحرى والجوى - القانون الزراعى - التنفيذ الجبرى- القانون التجارى - الإجراءات الجنائية - القانون الدولى الخاص (تنازع القوانين).

المقررات الدراسية للسنة الرابعة (مواد شرطية)

الإسعافات الأولية والطب الشرعى - إدارة الأزمة الأمنية - الإعلام والإتصال بالجماهير - الديموجرافيا الأمنية - تطبيقات البحث الجنائى - إدارة عمليات الشرطة - إدارة العمل الأمنى.

- موعد تقديم كلية الشرطة 2021

وتبدأ اليوم كلية الشرطة في استقبال، بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر، بمجموع 65٪ من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. من هنا

- إجراءات تقديم طلبات الإلتحاق

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

يتم التقديم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من خلال:

بعد الدخول على موقع الوزارة ثم صفحة أكاديمية الشرطة، يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

ثم تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن "الاسم والمجموع الحاصل عليه في الثانوية واسم المنطقة التعليمية"، ثم يختار الطالب يوم من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.

ويظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به الذي سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية، ينوه للطالب بطباعة الإفادة الدالة على قيامه بالتقدم للالتحاق بالكلية والتي تحتوى على "اسم الطالب ورقم القيد ورقم اللجنة وتاريخ اختبار القدرات وتعليمات الأمن" من خلال الموقع المشار اليه.

وينوه للطالب بضرورة إحضار "عدد 4 صور مقاس 4*6 وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل".

ينوه للطالب بطباعة نموذج طلب الالتحاق بالكلية، والقيام بملء البيانات المطلوبة، على أن يقوم الطالب بإحضار طلب الالتحاق عند حضوره لمقر الكلية.

لمعرفة نتيجة اختبار القدرات يتم الدخول على موقع الأكاديمية المشار إليه عن طريق الرقم السري والرقم القومي، وقي حالة نجاح الطالب يتحدد له موعد اختبار المقاس والقوام، وفي حالة الرسوب لا يحق له الإعادة.

يتوجه الطالب إلى مقر لجنة اختبار المقاس وفي حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام، في حالة رسوب الطالب في اختبار المقاس لا يحق له الإعادة، لمعرفة نتيجة القوام يتم الدخول على موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وفي حالة اجتيازه بنجاح يتوجه إلي مقر اللجنة الخاصة به ومعه عدد 4 صور شخصية وبطاقة الرقم القومي وبطاقة التردد ووثائق التعارف الخاصة بإجراء التحريات التي تم استلامها مع ملف التقديم، والاقرارات الموجودة بالملف، لاستكمال إجراءات التقديم باللجنة قبل تحديد موعد الكشف الطبي.

في حالة رسوب الطالب في اختبار القوام يحق له الإعادة بدون رسوم ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيا، ويحضر الطالب لأداء الكشف الطبي ومعه بطاقة التردد وعدد 2 صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي، في حالة اجتياز الطالب الكشف الطبي يتوجه في اليوم التالي لأداء الاختبار النفسي.

وفي حالة الرسوب في الكشف الطبي يحق للطالب الإعادة بعد سداد الرسوم، وفي حالة اجتياز الكشف النفسي يتم تحديد موعد لاختبار السمات، وفي حالة اجتياز اختبار السمات يتوجه في اليوم الثاني لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

وفي حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يتحدد له موعد الكشف الطبي المتقدم، وعقب انتهاء الطالب من الكشف الطبي المتقدم يتوجه لإجراء اختبار تحريري عن طريق الحاسب الآلي في دليل الطالب للمعلومات العامة "الذي سيتم تسليمه مع كراسة الالتحاق".

- اختبارات كلية الشرطة 2021

يكــون الدخــول للأكاديمية لإجراء الاختبارات مــن البوابــة رقــم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحاً، وذلك وفقا للإجراءات والتدابير الوقائية، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات في حالات "عدم ارتداء الكمامة (كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية)، ومن يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته، وعدم وجود مطهرات يدوية شخصية صحبة الطالب، وكذلك توفر كلية الشرطة أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال: تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة. وضع معقمات ومطهرات في الطرقات وأمام مقار جميع لجان قبول الطلبات.

اختبار القُدرات: وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب

اختبار السمات: ويتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار .

اختبار المقاس : يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة.

اختبار القوام : يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول - ۹۰) ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف الطبي: يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي : يتم إجرائه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

الاختبار الرياضي : يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

الكشف الطبي المتقدم : يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي:

موجات صوتية على " القلب - البطن".

رسم مخ كهربائي.

مقياس سمع تقليدي.

وظائف الكبد والكليتين.

الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

تحليل الإيدز.

تحليل السكر التراكمي.

تحليل صورة دم كاملة.

تحليل هرمونات الغدة الدرقية.

تحليل إنزيم تكسير العضلات.

- موقف خريج حقوق في كلية الشرطة 2021

وأعلن مساعد وزير الداخلية قبول أكاديمية الشرطة الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" ودرجة البكالوريوس فى التربية الرياضية "إناث" بحد أدنى تقدير "مقبول" لهذا العام ٢٠٢١ وللعام السابق ٢٠٢٠ والحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية "ذكور وإناث" وذلك فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم ٩١ لسنه ١٩٧٥ بشأن انشاء أكاديمية الشرطة والقرار الوزاري رقم ٨٦٤ لسنة ١٩٧٦ بشأن لائحة أكاديمية الشرطة.

- موعد تقديم كلية الشرطة 2021 متخصصين

- تقديم كلية الشرطة للبنات 2021

وأعلن مساعد وزير الداخلية قبول أكاديمية الشرطة الحاصلين على المؤهلات العلمية الجامعية "بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه" في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة لهذا العام 2021 والعام السابق 2020 بحد أدنى تقدير جيد.

ويتقدم الطالب بأوراقه الدالة على حصوله على المؤهل العلمي وكذا المستندات المطلوبة "شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي وشهادة الثانوية العامة"، إلي مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية ولن يتم التقدم للالتحاق من خلال الانترنت ولكن ستعلن نتائج جميع الاختبارات ويحدد موعدها عبر موقع الوزارة.

- شروط التقدم لكلية الشرطة 2021

-أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

-الا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي

-أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم

-وأن تتوفر فيه شرط القوام "أقصى وزن = طول الطالب – 90"، وألا يزيد عمره عن 22 سنة ميلادية فى أكتوبر ٢٠٢١ ، فضلًا عن استكماله لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة، واجتيازه اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50 % من مجموع الدرجات المقررة للاختبار، وألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

شروط التقدم لقسم الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة 2021:

- ذات الشروط السابقة الواردة من ١ الى ٤ بالإضافة الى :

- ان يكون مستوفى لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن وفقا لما يلى:

-الا يقل طول القامة للطالب عن ١٦٥ سم وللطالبات عن ١٦٠ سم.

-الا تقل درجة الابصار عن النصف فى كل من العينين ويصرح الكشف بنظارة.

- الا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة اقل من ٤٠٪ من مجموع الدرجات المقررة لاختبارات اللياقة البدنية.

-ان يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذى تجريه اللجنة الطبية المختصة.

- الا يزيد السن فى اول أكتوبر ٢٠٢١ على ٢٨ سنة او ما يعادلها و٣٠ سنة للحاصلين على البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها و٣٠ سنة للحاصلين على درجة الماجستير و٣٥ سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه او ما يعادلها .

- ان يكون حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام ٢٠٢١ او العام السابق ٢٠٢٠.