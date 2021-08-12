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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخبار الفن.. تطورات حالة عادل الفار.. حقيقة زواج نجوى كرم.. حفل حمو بيكا للسيدات فقط

نجوم الفن
نجوم الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها شروط حفل حمو بيكا واخر تطورات الحالة الصحية للنجوم، ودخلو عادل الفار المستشفى وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

نجاة الصغيرة.. سر عقدتها من 3 أشياء وزواجها مرتين
تصدرت الفنانة نجاة الصغيرة قيثارة الشرق تريند جوجل وذلك بعد الاحتفال امس بعيد ميلادها الـ 83 وهى احدى النجمات اللاتى تمتلكن موهبة كبيرة.

 

نرصد فى التقرير التالى ابرو المعلومات عن صاحبة الصوت الدافئ نجاة الصغيرة.

 

استعاد وعيه.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل الفار
كشفت ايمان ابنة الفنان عادل الفار تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ادت الى دخوله المستشفى حيث تعرض الى غيبوبة.

 

وقالت إيمان فى تصريح لـ “صدى البلد ”: ان والدها بدأ تتحسن صحته كثيرا عن الفترة الماضية حيث استعاد وعية وهو تطور جديدة فى حالته التى كانت متدهوره فى الفترة الماضية.

 

واضافت إيمان : والدى كان يعانى من أزمة فى التنفس تسببت فى تجمع مياه على الرئة وهو الامر الذى دفعنا الى التوجه الى المستشفى من اجل تلقى العلاج اللازم.

 

نيللى كريم Nelly Karim تتصدر.. قصة حبها مع هشام عاشور وعدد أبنائها
تصدرت الفنانة نيللى كريم Nelly Karim تريند جوجل بعد زواجها أمس، الأربعاء، من نجم الاسكواش السابق هشام عاشور، وأقيم الحفل فى الساحل الشمالى بحضور عدد كبير من النجوم والمطربين.

 

ونرصد فى التقرير التالى 7 معلومات عن الفنانة نيللى كريم Nelly Karim.

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز.. تسافر إلى سويسرا.. وأحمد العوضى يتوعد المخطئين
على مدار شهر تقريبا، تعانى الفنانة ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية شديدة كانت سببا فى سفرها إلى الخارج بعد أن خضعت إلى عمليات جراحية فى مصر، ولكن رأى الأطباء أن من الأفضل سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج، خاصة بعد كثير من الأقاويل حول وجود خطأ طبى تسبب فى مضاعفات الأزمة الصحية لها.

 

ونرصد فى التقرير التالى تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وما تردد عن أزمتها فى الفترة الأخيرة.

 

يصغرها بـ 15 عاما.. موعد زواج نجوى كرم
تدخل الفنانة نجوى كرم عش الزوجية فى سبتمبر المقبل، وذلك حسب مقطع فيديو نشره الإعلامي ايلى باسيل الذى كشف أيضا عن هوية خطيبها.

 

وقال ايلى باسيل، عبر موقع “لبنان 24”، إن خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

وقررت نجوى كرم العيش فى لبنان رغم أن خطيبها كان يرغب فى العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر وقرر العيش معها فى لبنان.

 

مستشفى النجوم .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ 5 فنانين وإعلامي
شهدت الأيام  الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، من أبرزهم “بشرى ورامى وحيد وصلاح عبدالله، ياسمين عبد العزيز، مها أحمد، مصطفى كامل”، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية.

 

للسيدات فقط.. شروط حفل حمو بيكا فى الساحل الشمالى
يحيى مغنى المهرجانات حمو بيكا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى يوم السبت المقبل بأحدى الشواطئ المخصصة للسيدات فقط.

 

وحدد منظمو الحفل عددا من الشروط أهمها عدم حضور الرجال خاصة ان الشاطئ مخصص للسيدات فقط فضلا عن الالتزام بالاجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا.

وشهدت الأيام الماضية حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا في مسرحية “شمسية و4 كراسي”، للفنان أشرف عبد الباقي، ونرصد فيما يلي تطورات الأزمة وتوابعها.

نجاة الصغيرة عادل الفار Nelly Karim نيللي كريم ياسمين عبد العزيز

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