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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء تصوير فيلم فلورنس بوغ الجديد The Wonder في أيرلندا

فلورنس بوغ من موقع
فلورنس بوغ من موقع تصوير The Wonder

بدأت نتفليكس تصوير فيلم فلورنس بوغ الجديد The Wonder في أيرلندا للمخرج سيباستيان ليليو بحسب موقع فاريتي. 

قصة فيلم The Wonder

فيلم The Wonder مقتبس من رواية شهيرة كتبتها إيما دونوجيو بنفس الاسم عام 2016، وتدور أحداثه عام 1862 في ميدلاندز أيرلندا. 

The Wonder هو فيلم تدور أحداثه في إطار مثير حول ظاهرة انتشرت في القرن التاسع عشر عن الفتيات الصائمات، ويتتبع قصة فتاة توقفت عن تناول الطعام لكنها بقيت على قيد الحياة وبصحة جيدة بشكل عجيب. 

تلعب فلورنس بوغ دور الممرضة ليب رايت التي تم إحضارها إلى القرية لمراقبة الفتاة الصغيرة التي أصبحت أعجوبة يتطلع الجميع لمعرفة سرها. 

يشارك في بطولة The Wonder إلى جانب فلورنس بوغ، كل من توم بيرك، نيامه ألغار، إلين كاسيدي، كيلا لورد كاسيدي، توبي جونز، ديرموت كرولي. 

وقال مخرج The Wonder سيباستيان ليليو في بيان صحفي، إن فيلمه الجديد يحتوي على كل العناصر التي تطلع للعمل بها مسبقا، وأثنى على شخصية ودور فلورنس بوغ التي تلعب البطولة النسائية القوية في عمله المنتظر. 

وعبر مخرج The Wonder عن حماسته لتقديم هذا العمل الذي يضم عدد من المواهب البارزة ويعبر عن قصة فريدة من نوعها، ويخلق فرص جديدة للمواهب البريطانية والأيرلندية لتقديم الأدوار السينمائية التي يستحقونها. 

من المقرر طرح فيلم The Wonder على منصة نتفليكس خلال عام 2022 بحسب موقع فاريتي. 

شاركت فلورنس بوغ مؤخرا في عدد من الأعمال الناجحة أبرزها بطولة فيلم Black Widow  مع سكارليت جوهانسو نالذي لعبت فيه دور شقيقتها التي انفصلت عنها منذ الصغر، ويعودان سويا للم شمل العائلة والانتقام من الأشخاص الذين غيروا مجرى حياتيهما. 

تلعب سكارليت جوهانسون في فيلم Black Widow أو الأرملة السوداء، دورها المفضل الذي شاركت به في سلسلة أفلام الأفينجرز، لكن هذه المرة الأولى التي تقدم لها فيلما خاصا. 

ووصف النقاد فيلم Black Widow بأنه الأكثر تشويقا خلال الفترة الماضية، وبداية أحداثه مثيرة للغاية التي تدور في ولاية أوهايو عام 1995،  بلقاء بين ناتاشا وأختها الصغرى اللتان سافرتا في رحلة مع الأسرة وهناك تم اختطافهما. 

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