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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية : كورس التخسيس آمن ومصرح به من وزارة الصحة ..فيديو

نهال حافظ خبيرة التغذية
نهال حافظ خبيرة التغذية العلاجية

قالت نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، ، إن “كورس التخسيس”  حاصل على  تصريح  وزارة  الصحة وهيئة وسلامة الغذاء، مؤكدة أنه لاضرر من استخدامه.

 

وأضافت نهال حافظ ، خلال لقاء لها لبرنامج “3 ستات” عبر فضائية “صدى البلد” إن  السيدات اللاتي يعانين من تكيسات المبيض ويرغبن في فقدان الوزن  عليهم اتباع كورس غذائي جيد مع أخذ منتج الاناسيليوم. 

 

 مشاكل في  الغدة الدرقية 

 

وتابعت نهال حافظ، أن البعض قد يعاني من مشاكل في  الغدة الدرقية  وتكون لها علاقة بهرمون الأنوثة وبعد سن الأربعين يبدأ حدوث خلل في الغدة الدرقية مما يؤثر على معدل حرق الدهون في الجسم وخاصة لدى  السيدات.

 

في حين أكد محمد والذي نجح في التخسيس 26 كيلو من وزنه، أن الدواء وكورس التخسيس،  ليس له اعراض جانبية لأنه طبيعي .

 

وأشار محمد إلى أن الكورس سعره غير غالي الثمن وفي متناول الجميع أن يحصل عليه. 
 

خبيرة التغذية العلاجية نهال حافظ وزارة الصحة هيئة وسلامة الغذاء تكيسات المبيض

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