دعاء لأبي المتوفى .. يغفر الله له ويضيء قبره

دعاء لأبي المتوفي .. الأب هو عمود الأسرة وكيانها، واليتيم هو يتيم الأب فمن مات أبوه دون العشر أعوام كان يتيمًا لأنه فقد عطف وحنان واهتمام الأب، وقد ذكر الله الأباء والأمهات في القرآن في كثير من الآيات والسور ووصي الأبناء علي الأباء وليس العكس لأن الله عز وجل يعلم مقدار محبة الأباء لأبنائهم فلا يحتاجون توصية، والدعاء من النعم التي أنعمها الله –تعالى- علينا في الدُنيا؛ لنستطيع بوح ما في صدورنا ودعائه -عز و جل- بما تطلبه أنفسنا من الدنيا أو من جزاء للآخرة لنا ولمن فارقونا من عزيز أو غالى؛ لأننا نؤمن أن للدعاء فضل كبير؛ فيوجد فضل الدعاء للميت وفضل الدعاء للغير.



دعاء لأبي المتوفى



• اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

• اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

• اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

• اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

• اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

• رحم الله ميت أمات جزءا من الحياة في عيني من بعده اللهم ارحم أبي ولا تطفئ نور قبره.

• اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

• اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

• اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

• اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

• اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اّنس ابي في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ أنزل ابي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

• اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

• اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

• ربي إن ابي ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له.

• وفاة أبي علمتني أن الأرواح الجميلة حينما تذهب بلا عودة هي التي تستحق الذكرى والدعاء والاشتياق، فاللهم ارحم ابي واجعل حياته في الجنة أجمل.

• اللهمّ أنزل ابي منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

• اللهمّ إنّ ابي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

• اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ إن كان ابي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

دعاء لأبي الحي



ربي ابعد عن ابي كل تعب واعطه الصحه والعافيه عاجلا غير آجلا يارب.



اللهم حرم على قلب ابي حزن الدنيا وحرم على جسده نار الاخره.



ربي احفظلي اب لم يقصر معي بشيء و امنحه طيلة عمر كما منحنني كل ما اريده.

هو الذي لم أسر يوما في طريق إلا و رأيته سبقني يمهده لي اللهم أبي في كل اتجاهاتي اللهم اطل في عمر أبي.

يارب إنه قطعه مني يؤلمني المه ويبكيني تعبهه اللهم اشفي ابي.

اللهم يا منزل الشفاء ويارافع البلاء ويا مجيب الدعاء يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء البائس اللهم اشفي أبي شفاء لا يغادر سقما يارب انه أغلى ما أملك يؤلمني ألمه ويبكيني تعبه اللهم أشفي أبي من كل تعب اللهم إني استودعتك اياه.

اللهم إني أستودعك أعز ناسي و أشيائي اللهم صوت أمي و عمر أبي اللهم فرحة عائلتي و عون من حولي أحبتي وزميلاتي اللهم سعادة أهل بيتي و سعة رزقي اللهم بركة مالي و بر ذريتي.

يارب إنه قطعه مني يؤلمني المه ويبكيني تعبه اللهم اشفي ابي شفاء لايغادره سقما.

دعاء لأبي بطول العمر



اللهم لا تريني عمرا دونهم، واحفظهم لي من كل شر.

اللهم مبسم أبي لا يضرهم شي اللهم رضاهم والجنه اللهم عافهم واعفو عنهم.



اللهم حرم جسد ابي وامي علي النار و امنهم من عذابك يوم تبعث عبادك.

يارب هو أبي و حبيبي، اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه امرا يارب أسعد قلبه، وأطل عمره وابعد عنه كل أذى.

اللهم سندي اللهم ضلعي الثابت اللهم ابي.





دعاء لأبي المريض بالشفاء



اللهُم يا واسع العطاء، ويا مُنزل الشفاء، ويا رافع البلاء، ويا مُجيب الدعاء، اشفِ أبي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك”.

“اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء.

اللهم اشفِ أبي، وأرح قلبه يا أرحم الراحمين”.

“اللهم اشفِ أبي ليعود كما كان، يا رب إنه يرجو شفائك فلا تحرمه لذة الراحة.

اللهم اشفيه شفًاء لا يغادر سقمًا أبدًا” “ اللهم إنك قُلت وقولك الحق [ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ]، اللهم اشفِ أبي من كل ألم يُرهقه.

اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية”.

“اللهم اشفِ أبي يا حي يا قيوم عاجلًا غير آجلٍ.



اللهم آجره بتعبه واكتب له عافيةً تسري في بدنه”.

“اللهم اشفِ أبي أنت الشافي المعافي.

سبحانك ربي إنّ أبي قد مسّه الضر وأنت أرحم الراحمين”.

“اللهم يا كاشف الضر ويا رافع الغم والكرب اشفِ أبي”.

دعاء للأب المتوفى مستجاب

اللهم أرحم أبي و اجمعني به على منابر من نور.

اللهم إجعل قبر أبي أنيسة منيرا باردا، اللهم ارحمه واغفر له وأفتح له أبوابا تهب منها نسائم الجنه.

اللهمٓ كما امطرت السماء وأسقيت أرضك، أمطر على قبر أبي وموتى المسلمين من سحائب رحمتك ومغفرتك.

اللهم امطر على قبر أبي سحائب رحمتك اللهم كما سقيت الارض بمطرك اسق قبره بعفوك واسكنه في جنتك يارب العالمين الله يرحمك يا أبوي.

ابي حبيبي وحزن قلبي الأول، جعل الله الجنان الباردة دارك ومستقرك .

اللهم ارحم فقيدي واغفرله واجمعني به.

اللهم امطر على قبر أبي من سحائب رحمتك وجودك وكرمك واحسانك .

اللهم اسق قبورهم بالرحمة والمغفرة من عندك ياارب.

اللهم اجعله من أسعد السعداء في قبره .

اللهم أرزقه الفسحة والضياء وانسه بالقرب إليك يارب العالمين.

اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جناتك آمن مطمئن.