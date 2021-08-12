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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري لـ موديلات 2021 .. صور

ارخص 5 سيارات بالسوق
ارخص 5 سيارات بالسوق المصري لـ موديلات 2021

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من الإصدارات القوية لـ موديلات 2021، و التي تتنوع بين فئة السيدان و الهاشتباك و الكروس أوفر، حيث تسعى كل علامة تجارية لتقديم افضل ما لديها من قدرات فنية و تجهيزات باختلاف الفئات المقدمة، و لكن تبقى المعادلة الشرائية تحمل الكثير من العناصر ابرزها القيمة السعرية.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار و مواصفات ارخص 5 سيارات بالسوق المصري لـ موديلات 2021.

1 - بي واي دي موديل 2021 

 

تحتوي السيارة بي واي دي موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة، 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 108 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 145 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة خماسي السرعات، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 12.1 ثانية.

 

و يبلغ سعر السيارة بي واي دي موديل 2021 بقيمة قدرها 174 ألف جنيه.

2 - شانجان ALSVIN موديل 2021 

 

تأتي الفئة الأولى و التي تعمل بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 101 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 135 نيوتن/متر، مع نسبة طول بلغت 4390 مم، و بعرض يبلغ 1725 مم، و 1490 مم للارتفاع.

 

و يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة شانجان ALSVIN بقيمة قدرها 169.900 جنيه.

3 - سوزوكي التو موديل 2021 

 

تبلغ القياسات الهيكلية للسيارة سوزوكي التو موديل 2021 بنسبة طول بلغت 3.446 متر، و بعرض يقدر بـ 1.490 متر، و 1.475 مم للارتفاع، بينما تستمد قوتها من محرك بسعة 800 سي سي، قادر على انتاج 47 حصان، و 68 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات. 

 

و تقدم السيارة سوزوكي التو موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 126 الف جنيه.

4 - لادا جرانتا موديل 2021 

 

تقدم لادا جرانتا موديل 2021 بخيارين من المحركات و نواقل الحركة أيضا، و لكن الفئة الأول والتي نتحدث عنها تقدم بناقل حركة مانويل مكون من 5 نقلات، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 87 حصان، و 140 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

و تبدأ أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2021 بقيمة قدرها 153 الف جنيه.

5 - سوزوكي اسبريسو موديل 2021 

 

تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 بنسبة طول بلغت 3565 مم، و بعرض يقدر بـ 1520 مم، و بارتفاع يقدر بـ 1564 مم، مع مساحة تخزين تسع لـ 239 لتر، بينما زودت بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصان، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل يناقل حركة مكون من 5 سرعات.

 

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 146.900 جنيه.

رقم ا قياسي ا موديلات 2021 السوق المصري ارخص 5 سيارات بى واى دى

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