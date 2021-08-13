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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قدرات مذهلة لـ بوجاتي بولايد الخارقة | فيديو

قدرات مذهلة لـ بوجاتي
قدرات مذهلة لـ بوجاتي بولايد الخارقة | فيديو

اكتسبت شركة بوجاتي الفرنسية مكانة كبيرة وسط محبي عالم السباقات و التسارع، حيث تتميز اصداراتها بالعديد من المقاومات، ابرزها اللمسات الرياضية من ناحية التصميم و الأداء، مع القدرات الفنية الخارقة، حيث تتمكن طرازات بوجاتي في الانطلاق من وضعية السكون حتى تصل لمسافة الربع ميل في توقيت زمني مبهر للغاية، مما يمنحها الأفضلية في اعتلاء قائمة السيارات الخارقة.

قدرات مذهلة لـ بوجاتي بولايد الخارقة

و بين الطرازات الخارقة لسيارات بوجاتي، تأتي النسخة بوجاتي بولايد بقدرات عالية الأداء، حيث تعتمد على محرك قوي طراز W12 رباعي التيربو، سعة 8000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 18247 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 1.850 نيوتن/متر "1.364 رطل/قدم".

تزن السيارة بوجاتي بولايد نحو 2733 رطل أي 1240 كيلوجرام، مع تصميم خارجي يعتمد على العديد من الياف الكربون، إلى جانب اللمسات الانسيابية و التي تمنح السيارة القوة في التعامل مع حركة الرياح، مما يمنحها افضلية التعامل مع التحديات الخاصة بالمنعطفات، بينما ترتكز السيارة على عجلات خلفية كبيرة الحجم، مع عجلات امامية بحجم يبدو مختلف قليلًا.

كما دعمت السيارة بوجاتي بولايد بجنوط رياضية انيقة، و سبويلر عريض مثبت بالناحية الخلفية، بالإضافة إلى انابيب عادم رباعية الأداء، و نشار خلفي متعدد المقاطع يحتوي على لمسات باللون الأزرق، و اضاءة خلفية ذات شرائط نحيفة، إلى جانب مقدمة السيارة المدببة، مع قمرة قيادة اشبه بالمركبات الفضائية، و فتحات تهوية جانبية.

و من المتوقع أن تقدم السيارة بوجاتي بولايد الخارقة عبر 40 نسخة فقط، على أن تأتي بقيمة سعرية قدرها 5 ملايين يورو.

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