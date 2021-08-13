عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس .. قيس سعيد يتوعد الفاسدين بسبب الحرائق وملف المياه

قيس سعيد
قيس سعيد

حذر رئيس تونس قيس سعيد شبكات الفساد في بلاده، مؤكدًا أنها صارت "أعقد من شبكات تصريف المياه".

وقال الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع للجنة مجابهة الكوارث، مساء الخميس، إن ”الخطر الداهم الذي دفعه إلى اتخاذه إجراءات استثنائية صار واقعا يوميا".

وأضاف الرئيس التونسي أنه "أراد توجيه رسالة إلى شعب تونس، مفادها أن المؤسسات العمومية تعمل بالرغم من استمرار الخطر، الذي لم يعد داهما ولكنه صار واقعًا يوميًا من خلال العديد من الأحداث، من بينها الحرائق المفتعلة".

وتابع رئيس تونس "هناك حرائق مفتعلة، وكما قلتها من قبل من يشغل النيران سيحترق بألسنتها، وسنعمل دون هوادة على أن يعود الماء إلى كل التونسيين والتونسيات في كل المناطق، وأقول للمواطنين الصادقين الثابتين صبرا قليلا ولا عودة إلى الوراء إطلاقا".

وقال قيس سعيد إن "شبكات الفساد في تونس صارت أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه.. هناك شخص قطع الماء عن السكان وقال للأهالي اذهبوا لرئيس الجمهورية كي يعيد إليكم مياه الشرب".

ليبيا تعلن استعدادها لمساعدة تونس في مواجهة حرائق الغابات

تونس .. تحذير شديد اللهجة من قيس سعيد للمتلاعبين بأسعار المنتجات

واستطرد قيس سعيد قائلاً: "هناك جرائم ارتكبت في السدود التي لم تعد سدودا بل صارت ترابا، حيث تم إهمالها لسنوات طويلة حتى يتمكن البعض من بيع الماء المعدني".

ونشرت الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" بيانًا قالت فيه إن "رئيس دولة تونس وجه تعليمات لكل الجهات المختصة في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية، بتحمل المسؤولية كاملة، وتطبيق القانون على كل من يشارك في افتعال الحرائق ويساهم في التنكيل بالشعب".

كما دعا الرئيس قيس سعيد بحسب البيان إلى "تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات لاستشعار الكوارث والتصدي له وشدد على ضرورة الاستعداد الجيد لموسم الأمطار والفيضانات، والتحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى السدود ومجاري الأودية وشبكات التطهير".

وأوضح البيان أن قيس سعيد اطلع على "المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الزراعية والغابية والاحتياطات والترتيبات التي تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التي تشهدها بعض المناطق في تونس والتي شهدت هذه السنة، ارتفاعًا ملحوظًا وتسببت في تضاعف المساحات المتضررة".

قيس سعيد تونس المياة الحرائق الرئيس التونسي رئيس تونس

موضوعات متعلقة

بسبب قضية عقود نقل الفسفاط.. القبض على 14 مسئولا في تونس

تعليق مجلس وزراء الداخلية العرب على حرائق تونس والجزائر

ليبيا تعلن استعدادها لمساعدة تونس في مواجهة حرائق الغابات

برلماني يثمن تقديم مصر مساعدات طبية ودوائية لـ الأشقاء في تونس

تونس .. تحذير شديد اللهجة من قيس سعيد للمتلاعبين بأسعار المنتجات

ترشيحاتنا

بريطانيا .. بيان عاجل من الشرطة حول إطلاق نار في بليموث

القاتل عمره عامان .. وفاة رجل على يد ابنه الأصغر

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يغفر له ويجعله ينعم فى قبره

السعودية .. قصف حوثي يستهدف خميس مشيط

إزالة تعديات حمو بيكا أمام منزله بالإسكندرية بعد شكاوي الجيران .. صور

تونس .. قيس سعيد يتوعد الفاسدين بسبب الحرائق وملف المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

إزالة تعديات حمو بيكا أمام منزله بالإسكندرية بعد شكاوي الجيران .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ