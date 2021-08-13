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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريهان حسين بإطلالة جريئة في آخر ظهور لها | شاهد

مريهان حسين
مريهان حسين

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صور جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .


وتألقت ميريهان حسين بإطلالتها الجريئة حيث ظهرت وهى ترتدى توب شيفون مكشوف الكتفين باللون الوردي، وبتسريحة شعر مميزة، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.


وعلقت ميريهان علي الصور قائلة "إنهم ليسوا مخلصين لك ، إنهم مخلصون لحاجتهم إليك ، بمجرد أن تتغير احتياجاتهم كذلك يتغير ولائهم"


وأعلنت الفنانة ميريهان حسين، عن مشاركتها في مسرحية"شمسية و4 كراسي"، ونشرت مجموعة صور من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ظهرت فيها مع النجم أشرف عبر الباقي ونجوم مسرح مصر.

 

وكتبت ميريهان حسين، عبر الصور معلقة:"فرحانة جدا إني هاقف امثل على خشبة المسرح أول مرة في حياتي و فرحانة جدًا جدًا ان أول مرة دي هاكون مع النجم العظيم المحترم أستاذ اشرف عبد الباقي .. شكرًا يا استاذ على اختيارك ليا و يارب نعمل عمل يعجب الناس و يسعدهم .. فرحانة كمان بالعمل مع زمايلي العسل اللي بحبهم جدًا اوس اوس و توتة و انور ربنا يكرمنا يارب مسرحية شمسية و أربع كراسي قريبًا جدًا جدًا على مسرح الساحل نشوفكو هناك".

 

مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، الذي تُعرص حاليا في الساحل الشمالي بمسرح مارينا، يشارك عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

 

وتدور أحداث المسرحية التي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

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