السوشيال ميديا.. شاهد ميريهان حسين بإطلالة جريئة.. تركي آل الشيخ يعد بائع الزهور بإنتاج أغنيه له.. انتهاء أزمة دياب مع نصر محروس.. رسالة من كريستيانو رونالدو لابنه جونيور

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ميريهان حسين بإطلالة جريئة في آخر ظهور لها | شاهد

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صور جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .

وتألقت ميريهان حسين بإطلالتها الجريئة حيث ظهرت وهى ترتدى توب شيفون مكشوف الكتفين باللون الوردي، وبتسريحة شعر مميزة، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

تركي آل الشيخ يعد بائع الزهور بإنتاج أغنيه له .. فيديو



نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو لبائع زهور مصري وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وحرص بائع الزهور على نشر فيديو وجه من خلاله الشكر، للمستشار تركي أل الشيخ، على اهتمامه بموهبته وحرصه على التواصل معه وعلق ال الشيخ علي الفيديو قائلاً "ان شاءالله انتجلك اغنيه مناسبه تقدر تقدم فيها صوتك بالتوفيق ان شاء الله"



انتهاء أزمة دياب بشكل نهائي مع نصر محروس.. فيديو

أعلن الفنان دياب، انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس بشكل نهائي وذلك عن طريق مقطع فيديو نشره عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب دياب تعليقا علي الفيديو الذي جمعة مع نصر محروس قائلاً "شكراً أستاذى ومعلمى نصر محروس❤️❤️❤️شكراً اخويا و حبيبي النجم تامر حسني"



شاهد .. رسالة كريستيانو رونالدو لابنه جونيور

وجه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف يوفنتوس الإيطالي، رسالة لابنه جونيور، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهر كريستيانو بصحبة نجله وعلق قائلاً "لا تدع أبدًا ما لا يمكنك فعله أن يعيقك على ما يمكنك فعله"