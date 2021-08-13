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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة كفر الشيخ: إقبال مرتفع على اختبارات القدرات بكلية التمريض |شاهد

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ: إن الجامعة بدأت في تلقي طلبات اختبارات القدرات ، منذ يوم السبت الماضي ،  بكليات التربية النوعية ، والتربية الرياضية، وكلية التمريض، معقبا: "الإقبال متوسط بطلبات الاختبارات بالكليات النوعية والتربية الرياضية " .

وتابع الدكتور عبد الرازق الدسوقي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبالا شديدا وواضحا على كليات التمريض ، والمعهد الفني للتمريض ، ولكن هناك تنظيم شامل لأعداد الطلاب ، واتباع الإجراءات الاحترازية .

ولفت رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الجامعة مستمرة من صباح الغد وحتى نهاية الاختبارات ، باتباع كافة الإرشادات والإجراءات الميسرة للطلاب ، متابعة : " الطالب لديه الحرية في التقديم لأكثر من طلب للاختبار بأكثر من كلية " .

وأردف : شيء مهم أن يكون الطالب مدرك لقدراته الخاصة ، ويكون لديه رغبة لإكمال دراسته الجامعية في هذا المجال الموهوب به .

تنسيق الجامعات 2021 .. ماجد نجم يواصل سلسلة جولاته لمتابعة اختبارات القدرات|صور

واصل اليوم الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولاته لمتابعة إجراءات اختبارات القدرات بالجامعة فى كليتي التربية الفنية والتربية الرياضية بنات بالجزيرة بمرافقة لجنة للمتابعة مُشَكلة من المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة ورئيس اللجنة العليا للقدرات بوزارة التعليم العالى، وقد كان فى استقبالهم بكلية التربية الفنية الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وبكلية التربية الرياضية بنات الدكتورة حنان السيد عبد الفتاح عميد الكلية.

 

وأشاد الدكتور ماجد نجم بحسن استقبال الجامعة للطلاب مؤكدًا على تقديم كامل الدعم وتذليل أية عقبات قد يواجهها الطلاب أثناء الاختبارات، وهو ما جعلها تقدم نظامًا إلكترونيًا موحدا وشاملاً على مستوى الجامعة عبر موقعها الإلكتروني للتيسير  على الطلاب في عمليات تحديد ميعاد الاختبار ودفع المصروفات ومعرفة نتيجة الاختبار، مضيفًا أن الجامعة  تقدم العديد من التخصصات الفنية والرياضية والسياحية والإعلامية والطبية المتميزة على مستوى الجمهورية وهو ما يسهم في جذب طلاب الثانوية العامة للتقدم إلى  كلياتها المتنوعة والفريدة والعريقة.

جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي تنسيق الجامعات 2021 اخبار التوك شو

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