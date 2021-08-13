عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل ظاهرة الشهب تسبب ضررا على كوكب الأرض .. أستاذ بـ معهد الفلك يجيب

شهب فضائية
شهب فضائية

قال الدكتور محمد غريب ، أستاذ بالمعهد القومي للعلوم الفلكية  إن ظاهرة ظهور الشهب تحدث بسبب دخول كوكب الأرض في أحد مدارات المذنبات، مما يسبب تحول غبار هذا المذنب ومخلفاته بعد احتراقها للشهب.

 

وأكد الدكتور محمد غريب، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ظاهرة الشهب غير مؤثرة بشكل سلبي على كوكب الأرض، نظرا لأن هذه المخلفات الضارة تحترق تماما بمجرد وصولها للغلاف الجوي.

وتابع: الشهب لا تؤثر على كوكب الرمل، وهو عبارة عن غبار يحمل وميضا يصل لكوكب الأرض.

وأردف : لو نزل جزء منه على الأرض بنستغله في دراسته ومعرفة التركيب الكيميائي للمذنب الفضائي  التابع له.

 

وأوضح أن الأماكن المظلمة التامة بعيدا عن أضواء المدينة ، تساعد على الرؤية الجيدة للشهب ، معقبا : " هناك مناطق فلكية ممكن تحدث مناطق على عكس مناطق أخرى ".

الشهب كوكب الارض الدكتور محمد غريب غلاف الجوي اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بفضل الأمطار.. اليونان تعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات

الصحة: 250 جنيها لشهادة كورونا لأغراض السفر للخارج.. واللقاحات مجانا

روسيا: حركة طالبان ليست قادرة على دخول العاصمة الأفغانية كابول

وزير المالية: تدبير 3 مليارات جنيه لشراء اللقاحات منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن

حكم النوم أثناء خطبة الجمعة وهل يفسد الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

نتيجة الثانوية العامة 2021 ..التعليم تنفي كل ما يثار عن "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة"

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

غضب وتدخل الأمن.. ماذا يحدث في قرية سبك الأحد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ