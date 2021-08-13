هل ظاهرة الشهب تسبب ضررا على كوكب الأرض .. أستاذ بـ معهد الفلك يجيب

قال الدكتور محمد غريب ، أستاذ بالمعهد القومي للعلوم الفلكية إن ظاهرة ظهور الشهب تحدث بسبب دخول كوكب الأرض في أحد مدارات المذنبات، مما يسبب تحول غبار هذا المذنب ومخلفاته بعد احتراقها للشهب.

وأكد الدكتور محمد غريب، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ظاهرة الشهب غير مؤثرة بشكل سلبي على كوكب الأرض، نظرا لأن هذه المخلفات الضارة تحترق تماما بمجرد وصولها للغلاف الجوي.

وتابع: الشهب لا تؤثر على كوكب الرمل، وهو عبارة عن غبار يحمل وميضا يصل لكوكب الأرض.

وأردف : لو نزل جزء منه على الأرض بنستغله في دراسته ومعرفة التركيب الكيميائي للمذنب الفضائي التابع له.

وأوضح أن الأماكن المظلمة التامة بعيدا عن أضواء المدينة ، تساعد على الرؤية الجيدة للشهب ، معقبا : " هناك مناطق فلكية ممكن تحدث مناطق على عكس مناطق أخرى ".