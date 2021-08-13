السعودية.. فعل يشدد عقوبة تعاطي المخدرات

بينت النيابة العامة فى السعودية أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية آفة، قد تفضي إلى جرائم مُروعة، ولا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطي، ويُعد ذلك ظرفاُ مشدداً للعقوبة.

وأضافت النيابة العامة السعودية وفق صحيفة عاجل أن الأفعال التالية تعد أفعالا جرمية وهي: تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، فضلا عن جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.

وكان قد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال التحالف العربي في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية إنه تم إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

ولفت إلى أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".