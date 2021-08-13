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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. قصف حوثي يستهدف خميس مشيط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال التحالف العربي في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية إنه تم إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

ولفت إلى أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وفي سياق آخر، تصاعدت العمليات القتالية في جبهات محافظة مأرب شمال اليمن أمس الخميس بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة من الغارات طالت تعزيزات ومواقع حوثية في أربع محافظات.

التحالف العربي يستهدف اجتماعا لقيادات ميليشيا الحوثي في جبهة رحبة

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وقالت وسائل إعلام محلية يمنية إن  المعارك في مأرب تركزت في جبهات المخدرة والكسارة بمديرية صرواح غرب المحافظة، وفي نجد المجمعة والمشيريف في رحبة جنوبا.

وذكرت أن مليشيات الحوثي حاولت التقدم في جنوب مأرب بشنها هجوما واسعا من ثلاثة محاور تجاه المناطق المحررة في جبل الأبزخ، ووادي المشيريف بمديرية رحبة، لكنها فشلت نتيجة صمود القوات والقبائل في تلك المناطق، وتدخل مقاتلات التحالف العربي بشن سلسلة من الغارات المركزة طالت مواقع وآليات قتالية حوثية.

وفي غرب مأرب تجددت المواجهات بين الجانبين في جبهتي الكسارة والمخدرة، بمديرية صرواح، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، بالتزامن مع تبادل قصف مدفعي، دكت فيه القوات الحكومية والقبائل بمساندة مقاتلات التحالف أوكار الحوثيين ومواقعهم في تلك الجبهات وكبدتها خسائر كبيرة.

السعودية خميس مشيط اليمن مأرب مليشيات الحوثى الحوثي الحوثيين

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