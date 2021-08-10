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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن..مصرع قيادات حوثية بعد استهداف التحالف العربي اجتماعا للجماعة

جماعة الحوثي
جماعة الحوثي

أكد الجيش اليمني أن طيران التحالف العربي قصف اجتماعا لقيادات في جماعة الحوثي بجنوب غرب مأرب، معلنا مقتل كل من كانوا في الاجتماع.

وعبر تغريدة له في "تويتر"، أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية حيثيات هذه العملية قائلا: "طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعا لقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب"، مؤكدا مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

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وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات التحالف العربى بدأت، بتنفيذ عملية عسكرية جوية واسعة ضد ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

الجيش اليمني التحالف العربي جماعة الحوثي مأرب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تحالف دعم الشرعية قيادات مليشيا الحوثي

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