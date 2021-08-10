التحالف العربي يستهدف اجتماعا لقيادات ميليشيا الحوثي في جبهة رحبة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثي في جبهة رحبة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية إن التحالف العربي دمر 5 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر الميلشيات غرب مأرب.

ووصلت فرقة من القوات الخاصة البريطانية إلى اليمن، لتعقب المسلحين، الذين يقفون وراء الهجوم بطائرة دون طيار على سفينة ميرسر ستريت.

وبحسب لصحيفة "اكسبرس" البريطانية، فإن 40 جنديا من القوات الخاصة البريطانية وصلوا، إلى شرق اليمن، عبر مطار الغيضة في مدينة المهرة، مشيرة إلى أن الفرقة تضم وحدة خاصة في الحرب الإلكترونية متخصصة يمكنها نشرها الموارد للتنصت على الاتصالات.

وأضافت الصحيفة أن الوحدة تعمل مع قوة العمليات الخاصة الأمريكية، التي كانت موجودة بالفعل في المنطقة وتساعد في تدريب نخبة من وحدات الكوماندوز السعودية.

ودعا الجنرال نيك كارتر، قائد القوات المسلحة البريطانية، إلى رد دول الغرب على الهجوم، الذي قتل فيه أدريان أندروود، وهو جندي بريطاني سابق يعمل لدى شركة "أمبري" البريطانية لتوفير الأمن للسفينة، وقبطانها الروماني.

ويُعتقد أن مسلحي جماعة "أنصار الله" نفذوا الهجوم على السفينة بأمر من إيران.

وتعتقد المخابرات الأمريكية الإسرائيلية أن الطائرة دون طيار أطلقت من شرق اليمن وتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) نحو الناقلة قبل أن يسيطر عامل التشغيل على الميل الأخير، ويوجه الصاروخ عبر الكاميرا إلى جسر السفينة.