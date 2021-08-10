عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يستهدف اجتماعا لقيادات ميليشيا الحوثي في جبهة رحبة

التحالف العربي لدعم
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثي في جبهة رحبة.

 

txt

تحرك عسكري عاجل لـ الجيش البريطاني في اليمن

txt

اليمن ترحب بالمبعوث الأممي الجديد

 

وقالت القوات المسلحة اليمنية إن التحالف العربي دمر 5 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر الميلشيات غرب مأرب.

 

ووصلت فرقة من القوات الخاصة البريطانية إلى اليمن، لتعقب المسلحين، الذين يقفون وراء الهجوم بطائرة دون طيار على سفينة ميرسر ستريت.

 

وبحسب لصحيفة "اكسبرس" البريطانية، فإن 40 جنديا من القوات الخاصة البريطانية وصلوا، إلى شرق اليمن، عبر مطار الغيضة في مدينة المهرة، مشيرة إلى أن الفرقة تضم وحدة خاصة في الحرب الإلكترونية متخصصة يمكنها نشرها الموارد للتنصت على الاتصالات.

 

وأضافت الصحيفة أن الوحدة تعمل مع قوة العمليات الخاصة الأمريكية، التي كانت موجودة بالفعل في المنطقة وتساعد في تدريب نخبة من وحدات الكوماندوز السعودية.

 

ودعا الجنرال نيك كارتر، قائد القوات المسلحة البريطانية، إلى رد دول الغرب على الهجوم، الذي قتل فيه أدريان أندروود، وهو جندي بريطاني سابق يعمل لدى شركة "أمبري" البريطانية لتوفير الأمن للسفينة، وقبطانها الروماني.

 

ويُعتقد أن مسلحي جماعة "أنصار الله" نفذوا الهجوم على السفينة بأمر من إيران.

 

وتعتقد المخابرات الأمريكية الإسرائيلية أن الطائرة دون طيار أطلقت من شرق اليمن وتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) نحو الناقلة قبل أن يسيطر عامل التشغيل على الميل الأخير، ويوجه الصاروخ عبر الكاميرا إلى جسر السفينة. 

التحالف العربي لدعم الشرعية ميليشيا الحوثى السعودية اليمن الوضع في اليمن

موضوعات متعلقة

بينهم موظفين بالوزارات.. إيقاف 207 أشخاص في السعودية بسبب الفساد

نشرة أخبار العالم.. طالبان تسيطر على عواصم 6 ولايات أفغانية.. حفتر: الجيش لن يخضع لأي سلطة

إعلان من رئيس وزراء اليونان حول الحرائق.. واعتقال 10 أشعلوا النيران

بشرط التحصين.. السعودية تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12- 18 سنة

تحول مفاجئ.. أمريكا تدرس تغيير مسار المفاوضات مع إيران

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية.. فيديو

السعودية: غدًا أول أيام العام الهجري 1443

لاتهامهما بأنشطة معادية.. روسيا تفرض عقوبات على شخصين بريطانيين

ترشيحاتنا

بقوة 850 حصانًا .. باجاني الخارقة تعزف أجمل الألحان| فيديو

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس

اعرف السر.. واتسآب يسجل الخروج لآلاف المستخدمين دون علمهم

حكم قضاء سنة الفجر بعد الفريضة أو طلوع الشمس؟ دار الإفتاء ترد

الولايات المتحدة تعلن المشاركة في المحادثات الأفغانية بالدوحة

القبض على شاب في المغرب بعد تشويهه جدارية للملك بالألوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الكاف يخطر الاتحاد المغربي باستبعاد الوداد من دوري الأبطال في تلك الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ