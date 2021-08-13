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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن الحرائق في الجزائر

من حرائق الجزائر
من حرائق الجزائر

أعلن وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان دعم المملكة العربية السعودية لدولة الجزائر في موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق بها مؤخرًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالاً هاتفيًا، الخميس، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، رمطان لعمامرة.

وأكد الوزير السعودي خلال الاتصال على وقوف السعودية حكومةً وشعباً إلى جانب الجزائر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الجزائر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ومساء الخميس، أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون ن حجم الحرائق التي اشتعلت في البلاد لم تشهدها الجزائر منذ عشرات السنين.

وأشار تبون إلى أن الأماكن التي اشتعلت بها النيران كانت صعبة التضاريس وأن الأهم كان إنقاذ الأرواح، موضحا أن الجيش الوطني سخر ما يقارب من ست مروحيات لإطفاء النيران.

وقال تبون إنه أعطى تعليمات للجيش ليبدأ اتصالات مع شركات متخصصة في بيع طائرات إطفاء، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن اعتقال 22 شخصا.

وأضاف الرئيس الجزائري أن "هناك من يغتنم الفرص لتسميم الأوضاع والتفريق بين جيش الجزائر وشعبها"، مشيرًا إلى أنه يعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية ويتصدى لمن يريدون "تفريق الجزائريين".


وكان التلفزيون الجزائري قال، الأربعاء، إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات في البلاد ارتفع إلى 65، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا.

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