لبنان.. الظلام يضرب مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.. فيديو

أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، انقطاع التيار الكهربائي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث يعاني لبنان من أزمة انقطاع في التيار.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن المسافرين اضطروا إلى الانتظار أكثر من ساعة كاملة في داخل صالات المطار في الظلام ليلا.

ويعاني لبنان من أزمة وقود متفاقمة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق لساعات طويلة.

وكان مصرف لبنان قرر أمس الخميس رفع الدعم عن المحروقات، حيث شهدت محطات المحروقات في البلاد طوابير لتعبئة الوقود الذي بدأ ينفد تدريجيا من الأسواق.

وحذّر الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماعٍ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لقرار رفع الدعم عن المحروقات..

بدوره حث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الجميع على العمل لاحتواء القرار والحد من أضراره. وقد أثار قرار حاكم المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، حالة من الغليان في الشارع اللبناني، إذ جرى تعليقه إلى حين إنجاز البطاقة التمويلية.