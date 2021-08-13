نيللي كريم تنشر صورا من عقد قرانها

نشرت الفنانة نيللي كريم أولي صور من عقد قرانها علي رجل الأعمال هشام عاشور، الذي أقيم في الساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نيللي كريم في وضعيات صور مختلفة مع زوجها هشام عاشور، والتي اتسمت بالسعادة والفرحة بينهم بشكل كبير.

وعلقت نيللي كريم علي الصور: “بنشكر كل الناس اللي قدرووا خلوا هذه اليوم فريد ومختلف، شكرا لكل التهاني، كل تلك أجواء الزفاف كانت عظيمة”.

وعلق الكثير من متابعين نيللي كريم علي الصور: “مبروك يا احلي نيللي - ربنا يفرحك - كنتي قمر - حلوة اوي ربنا يحميكي”.

عقد قران نيللي كريم

واحتفلت الفنانة نيللي كريم، بعقد قرانها 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وحرصت الفنانة نيللى كريم على ارتداء فستان ثانٍ بعد عقد القران، وأحيا الحفل الفنان رامى عاشور شقيق زوجها .

وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

وكان من المفترض أن يقام حفل حنة نيللي كريم يوم الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قران فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.