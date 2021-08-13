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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومى للحضارة يستقبل عدد من المدونين العرب

المتحف القومى للحضارة
المتحف القومى للحضارة يستقبل عدد من المدونين العرب

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدا من المؤثرين والمدونين العرب الذين يقومون بزيارة تعريفية في كل من القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

و خلال جولتهم بمدينة القاهرة حرص وفد المؤثرين العرب على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية  نقلها في موكب مهيب في ابريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.  

وقد كان في استقبالهم  الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بحضور الاستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث قاموا بجولة  داخل المتحف زاروا خلالها قاعتي العرض المركزي والمومياوات.

وقد أعربوا خلال الجولة عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وحرص المدونون والمؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم، و نشرها علي صفحاتهم الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
 

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وزارة السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المصرية المؤثرين و المدونين العرب القاهرة القومى للحضارة السوق العربي

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