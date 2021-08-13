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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 13 عاماً .. هل ستتحرر بريتني سبيرز من وصاية والدها ؟

بريتني سبيرز
بريتني سبيرز

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، بعد 13 عاماً .. هل ستتحرر بريتني سبيرز من وصاية والدها ؟.

ووفقا للتقرير، وافق والد بريتني سبيرز على التخلّي عن الوصاية التي يمارسها على ابنته منذ 13 عاماً، بعدما شنّت النجمة الأميركية هجوماً قضائياً لقي تغطية إعلامية واسعة لكفّ يده عن شؤونها الشخصية والمالية.

وينوي جايمي سبيرز "التعاون مع المحكمة والمحامي الجديد لابنته تمهيدا لانتقال سلس إلى وصيّ جديد"، بحسب ما كشف وكلاء الدفاع عنه في مستندات قضائية كان موقع "تي ام زي" المتخصّص في أخبار المشاهير أول من ذكرها.

ويعدّ هذا القرار نصراً لنجمة البوب البالغة 39 عاماً وانقلاباً في موقف والدها الذي قال في بادئ الأمر إنه سيعترض على الدعوى القضائية التي رفعتها بريتني سبيرز لسحب الوصاية منه.

وكان هذا التدبير يتيح للوالد التحكّم بالكامل بموارد ابنته المالية منذ 2008 عندما أثار الوضع النفسي لابنته القلق بعدما سقطت سقوطاً مدوياً حظي بتغطية إعلامية واسعة.

وجاء في المستند المقدم من محامي الوالد "هل تغيير الوصي هو في مصلحة السيدة سبيرز؟ إنها مسألة قابلة للنقاش إلى حدّ بعيد".

وأردف المحامون "صحيح أن السيد سبيرز يتعرض لهجوم شرس وغير مبرر، غير أنه يعتبر أن نزاعاً عاماً مع ابنته حول دوره كوصي لن يخدم مصالح المغنية"، من دون الإشارة إلى متى ينوي التخلي عن هذا الدور تحديدا.

وأوضح فريق الدفاع أن السيّد سبيرز "يريد بداية حل مسائل عالقة"، مثل تقرير المالية الأخير.

بريتني سبيرز وصاية والدها تغطية إعلامية تغطية إعلامية واسعة نجمة البوب

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