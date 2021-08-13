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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد آخر صور لها.. هيفاء وهبي حديث السوشيال ميديا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد نشرها عدة صور لها في منزلها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

 

وعلقت هيفاء وهبي، على الصور: “صباح الأمل.. #صباح_الخير #هيفاء_وهبي ..Time to move on”.


وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت مؤخراً في أغنية “لو كنت” برفقة الفنان أكرم حسني، وحققت الأغنية نجاح كبير جداً فور طرحها عبر القناه الرسمية على “اليوتيوب”.

 

تقول كلمات أغنية لو كنت: “لو كنت ارنب كان اكيد هايبقي الفيل صديقي .. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي .. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي .. لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي .. لو كنت مسابقة  كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال و هناك انا هاشتكيكي”.

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"لو كنت كتاب انا كنت هابقي كتاب عن الجمال .. لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال .. لو كنت سكة هاكون يمين انا عمري ما أكون شمال .. معادلة صعبة و حلها محتاج الف احتمال .. لو كنت لعبة كنت هابقي عروسة باربي لابسة بمبمي اما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال".

 

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

 

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