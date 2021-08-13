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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تحيي ذكرى وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز وسمير
دلال عبد العزيز وسمير غانم

حرصت الفنانة رانيا يوسف على إحياء ذكرى كل من الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، في أول جمعة عقب وفاة دلال عبد العزيز.

 

ونشرت رانيا يوسف صورة قديمة بالأبيض والأسود للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز في سن صغير لهما، عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وعلقت رانيا يوسف علي الصورة بقلب باللون الأحمر علي الصورة.

 

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

 

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، السبت الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

 

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

 

وكان قد تحدث الإعلامي رامى رضوان، عن اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال إن الفنانة الراحلة كانت تحمد الله، وكانت صابرة، وحصلت على جميع الأدوية المطلوبة ولكن توفاها الله.

 

وقال رامي رضوان إن هناك بعض المواقع غير المصرية قامت بنشر أخبار حول أن الفنانة الراحلة تدهورت حالتها بعد علمها بـ وفاة الفنان سمير غانم.


وأضاف رامى رضوان مقدم برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة الفنان الراحل سمير غانم وذلك بسبب حالتها الصعبة.


وأشار رامي رضوان أن هناك أخبار كثير غير صحيح انتشرت وأنه غير راض على الشائعات.  

 

دلال عبد العزيز وسمير غانم
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