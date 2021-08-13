حبس 23 تاجر مخدرات بعد ضبطهم بحملة أمنية فى القليوبية

أمرت نيابة مركز شرطة طوخ فى القليوبية بحبس 23 تاجرا من تجار المخدرات.

وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبطهم في حملة أمنية على قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وحاملي الأسلحة النارية دون ترخيص حيث جرى ضبط المتهمين والتحفظ على 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

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تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بشن حملة أمنية استهدفت قرى مركز شرطة طوخ وعدداً من الدوائر والأقسام والمراكز أسفرت عن ضبط 19 قضية مخدرات ضبطت خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما لعدد 9 منهم معلومات جنائية وضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين.

وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، كما تم ضبط 2 مراقب هارب وتنفيذ 8247 حكما قضائيا متنوعا وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

فيما تمكنت شرطة المسطحات بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط 24 طن مخصبات زراعية و5 مصانع ومستودع بدون ترخيص وتم التحفظ عليها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد بتنفيذ حملة بالتنسيق مع شرطة المسطحات بناء على ورود معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة فى صناعة المخصبات الزراعية والأعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع ومستودع غير مرخصين والمديرين المسئولين عنها، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 10 أطنان و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر و24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة و4 أطنان أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة و 9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتها مجهولة المصدر ومقلدة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخري اعتمد اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، والعميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، والمقدم محمد سعد وكيل مرور القليوبية، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء الوحدات المرورية على مستوى المحافظة.

حيث تم تكليف النقيب محمد محروس رئيساً لوحدة مرور شبين القناطر، والنقيب ربيع صلاح، رئيساً لمرور عرب العليقات، والنقيب امين ابوزيد مسؤول الفحص بوحدة مرور عرب العليقات.

كما شملت الحركة تكليف النقيب مسعد مجاهد رئيساً لوحدة مرور الخانكة، والرائد محمد السيسي رئيساً لوحدة العبور، والنقيب احمد عبدالباري رئيساً وحدة مرور طوخ.

و تم تكليف لنقيب حاتم عبدالستار رئيساً لوحدة مرور قليوب، والرائد هانى حجازى رئيساً وحدة مرور القناطر الخيرية، والمقدم محمد النوتة رئيساً مرور شبرا الخيمة، والرائد مصطفى هلال مشرف عمليات بمرور بنها.

و تكليف المقدم سعيد عبدالحليم، رئيس الشؤون القانونية بإدارة مرور القليوبية، والنقيب محمد شداد مسؤل الفحص بمرور بنها، والمقدم مصطفى عطية رئيس وحدة مرور بنها.

كما تم تكليف النقيب إبراهيم حسن مسؤول الفحص بوحدة مرور شبرا الخيمة، والرائد وليد البشير، مسؤل صالة التيسير بمرور شبرا الخيمة.

من ناحية اخري تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من القبض على شقيقان بتهمة قتل مزارع جارهما فى قليوب اثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة ولعب الاطفال وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة عزبة الزيتون دائرة القسم.

انتقلت على الفور قوة امنية وتبين وجود متوفى ويدعى "فتحى ا ا"62 سنه مزارع وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى علية وشقيقان بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال فقام المتهمان بطعن المجنى علية بالسكين طعنتين فى الصدر والفخذ ما أدى الى وفاته فى الحال.

والقى القبض على المتهمان وهما " ا م ص " وشقيقة " م م ص" وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخري شنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية حملة موسعة فى محافظة القليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين.

ونفذ قطاع الأمن العام الحملة، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 14 متهمًا، و5 قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، و3 متهمين ومراقب هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، و9 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 8 آلاف و456 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

من جانبها أمرت نيابة العبور فى القليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحى الثانى لمعرفة سبب نشوب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحى الثانى دائرة قسم شرطة العبور.

تم الدفع بسيارت إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة دون خسائر بالأرواح

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بالطابق الأول علوى بعقار مكون من دور أرضى و3 طوابق علوية ملك "م د، 29 سنة طبيب.

وأتت النيران على بعض محتويات الشقة بالصالة ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح وبالمعاينة الأولية تبين ان الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى بجهاز التليفزيون وتولت النيابة التحقيق.