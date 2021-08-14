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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس ، ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، على أحر من الجمر ، إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لمعرفة حصاد عام كامل من المذاكرة والجد والاجتهاد.

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نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية، إعلان واعتماد النتيجة من وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك خلال الأسبوع الحالي ، ولم يتم التأكيد على موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية حيث أن الأمر يرجع إلى قيادات مشيخة الأزهر ومدى الإنتهاء الكامل من رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه بشكل دقيق.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 

ومن المقرر أن تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وكذلك مقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية قبل إعلان النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية

أوائل الثانوية الأزهرية

يعتاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية ويتصل بهم هاتفيا ليكون شيخ الأزهر أول من يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ويخبرهم بها.

مؤشرات نتيجة الثانوية الأزهرية 

مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية لن تتغير عن العام الماضي، حيث ستكون نسبة النجاح في القسم العلمي فوق الـ 70 % ونسبة النجاح في القسم الأدبي فوق الـ 60% وتكون النسبة الإجمالية فوق الـ 60 % .

وهناك تشديدات في الأزهر الشريف، على الدقة في التصحيح الذي انتهي فعليا، وكذلك مرحلة رصد الدرجات التي أوشكت على الإنتهاء من أجل إعطاء كل طالب حقه بدون بخس أو نقصان.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية 2021

وأعلن الأزهر الشريف، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة.

وذكر الأزهر الشريف، أن الطلاب ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية الأزهرية بفلسطين

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، قائلا “إن شاء الله خيراً، وهي في الكنترول، وإن شاء الله تظهر خلال الأسبوع القادم”.

وأكد أن المعاهد الأزهرية في تطور مستمر، وتسعى إدارتها لتحقيق أعلى مستويات التحصيل العلمي للطلبة، منوهاً أنه تم  تحديد مفتاح القبول  للالتحاق بالمعاهد الأزهرية بمعدل ٩٠% فما فوق، الأمر الذي رفع المستوى التعليمي في المعاهد، وزاد من إقبال الطلبة المتفوقين للتسجيل والالتحاق بالتعليم الأزهري.

 

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