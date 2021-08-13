الإمارات.. تقديم 24,845 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات تقديم 24,845 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,313,163 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 175.05 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».

وكانت أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات عن إجراء 277,855 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎ووفق صحيفة الاتحاد ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 699,381 حالة.