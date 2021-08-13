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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.. أرقام قياسية يستهدف محمد صلاح تحقيقها مع ليفربول

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

بحثا عن تحطيم أرقام قياسية جديدة، يستعد النجم المصري  محمد صلاح لاعب فريق ليفربول،لانطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي 2021 - 2022، حيث يلتقي ليفربول مع نوريتش، غدا، السبت، في الجولة الافتتاحية.

تنطلق مسابقة الدوري الإنجليزي، اليوم، الجمعة، حيث سيلتقي مع آرسنال مع برينتفورد، في تمام التاسعة مساء “ بتوقيت القاهرة”.

الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، سيكون أكثر إثارة، خاصة بعد عودة الجماهير للمدرجات بدون أي قيود.

ليفربول كان أكثر المتضررين من غياب الجماهير الموسم الماضي، حيث فقد الريدز الموسم الماضي قوته ملعب أنفيلد، بسبب غياب الجماهير، بالإضافة إلى بعض الإصابات التي عانى منها.

ويطمح النجم المصري محمد صلاح ورفاقه، في العودة إلى منصات التتويج، في الموسم الجديد، ومصالحة جماهيره الريدز، بعد المستوى الكارثي الذي ظهر عليه الفريق الموسم الماضي.

ويستهدف محمد صلاح تحقيق العديد من الأرقام القياسية، رفقة ليفربول، في الموسم الجديد.

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ويستعرض “ صدى البلد” أبرز الأرقام الأسطورية التي يستهدف محمد صلاح تحقيقها مع ليفربول في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي:

 

1- دخول نادي المائة مع ليفربول:

يستهدف محمد صلاح تخطي 100 هدف بقميص نادي ليفربول، في مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل، حيث سجل  95 هدفا بقميص الريدز حتى الآن.

صلاح ينقصه 3 أهداف فقط لدخول مئوية الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفين، بقميص نادي تشيلسي.

 

2 - مطاردة إنجاز روبي فاولر:

يحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، برصيد 95 هدفا، خلف روبي فاولر متصدر القائمة بـ 128 هدفا، وستيفين جيرارد بـ 120 هدفا، ومايكل أوين ثالثا بـ  118 هدفا.

يحتاج محمد صلاح 33 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، ليصبح الهداف التاريخي للريدز، ولكن هذا سيكون أمر صعبا.

معادلة إنجاز جيرارد في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل، سيكون بمثابة إنجاز أسطوري أيضا لـ محمد صلاح.

 

3- هداف الدوري الإنجليزي:

يستهدف محمد صلاح تحقيق إنجاز لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق له الفوز بالجائزة موسمي 2017 - 2018 و 2018 - 2019.

حال توج محمد صلاح بالجائزة، سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول  يفوز بلقب هداف البريميرليج 3 مرات، ورابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد آلان شيرار وتيري هينري وهاري كين.

 

4- أفضل هداف أفريقي في الدوري الإنجليزي:

ويحتاج محمد صلاح إلى 7 أهداف ليعادل إنجاز الإيفواري ديديه دورجيا الأسطوري كأكثر لاعب أفريقي سجل في مسابقة الدوري الإنجليزي، على مر التاريخ ( 104) هدف.

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